Urlaubszeit bedeutet für viele auch, in ein Flugzeug zu steigen. Ein Schritt, der für einige von uns auch mit Stress und Ärger verbunden ist. Doch auf TikTok und Twitter versuchen User:innen jetzt zu klären, wie man den Flug denn entspannter gestalten kann. Sie verraten ihre Geheimnisse, um möglichst schnell aussteigen zu können.

Doch nicht jeder ist mit den Tipps und Tricks einverstanden.

TikTokerin teilt Trick, um Flugzeug entspannt zu verlassen

Es ist wieder so weit. Nachdem uns TikTok schon verraten hat, wie man das eigene Gepäck am schnellsten wieder zurückbekommt, (fast) unbemerkt mehr packen kann und geklärt wurde, ob wir denn den Sitzplatz für Familien und Kinder tauschen sollten, gibt es jetzt eine neue Lektion in der Flugzeug-Etikette.

Denn in der Urlaubssaison sind offenbar einige inspiriert, ihre Tipps und Tricks für den Urlaub zu teilen. Dieses Mal steht eine Frage im Fokus: wie komme ich möglichst schnell nach der Landung aus der Maschine raus und vermeide ewiges Anstellen! Denn wenn man nicht eine dieser Personen ist, die schon bei der ersten Berührung des Flugzeugs mit dem Boden den Sicherheitsgurt losreißt und aufspringt, verbringt man schon einmal einige Minuten in einer halb-stehend, halb-sitzenden Position und wartet darauf, endlich durch den Gang zu gehen.

Standing when the airplane lands doesn't mean you'll exit the airplane faster. #waityourturn — Luca Pacioli (@lucapacioli88) July 19, 2023

Warum wird das Aussteigen immer so hektisch?

Für die TikTokerin Quincy Philbin kommt dieses Warten aber absolut nicht in Frage. Sie hat einen ganz besonderen Trick, den sie in einem Video teilt. Ihr Freund blockiert den Gang so lange, bis sie ihre Sachen zusammengepackt hat und bereit ist, hinauszugehen. In dem Video schreibt sie, dass sie so vor ihm gehen kann! Eine Geste, die viele in den Kommentaren ebenfalls kennen. „Mein Vater macht das auch“, schreibt etwa ein User.

Doch während manche die kleine romantische Geste feiern, sehen andere die Situation kritischer. Denn in dem Video ist auch klar zu sehen, dass hinter Quincys Freund schon einige Menschen stehen und warten. „Ich denke das ist eigentlich eine ziemlich blöde Sache wenn alle anderen auch darauf warten zu gehen“, schreibt etwa ein User.

Reihenweise aussteigen oder der Schnellste zuerst?

Andere erklären währenddessen, dass es die Aktion von Quincys Freund gar nicht bräuchte, wenn sich jeder an die Flugzeug-Etikette halten würde und einfach warten könnte, bis die Menschen vor einem ausgestiegen sind. Denn für viele ist klar: eigentlich sollte man Reihe für Reihe das Flugzeug verlassen. So könnte einerseits das Drängeln, aber andererseits auch die Hektik vermieden werden, die erst dazu führt, dass Quincy ein menschliches Stoppschild braucht.

„Warum stehen Menschen aus Reihe 34 auf, wenn die fünfte Reihe noch nicht ausgestiegen ist?“, fragt sich etwa die TikTokerin Brittany Sauer in einem Video – und bekommt Zuspruch. Denn viele betonen online: ein bisschen Geduld beim Aussteigen schadet nicht und würde den Flug für alle angenehmer machen. Eine Ausnahme ist für viele aber, wenn jemand noch schnell einen Anschlussflug erwischen muss.

Auf TikTok und Twitter sind sich aber viele einig: Diese Form der Flugzeug-Etikette haben die meisten entweder vergessen oder ignorieren sie bewusst. Denn von einem Aussteigen nach Reihen träumen die meisten nur. Sieht also ganz so aus, als würden wir Quincys Methode doch noch eine Zeit lang benötigen, um zumindest ein bisschen entspannter aussteigen zu können!