In ihrem neusten YouTube-Vlog spricht Barbie mit Freundin Nikki über ihre Erfahrungen mit rassistischen Vorurteilen im Alltag, die Black-Lives-Matter-Bewegung und White Privilege.

Nikki erzählt Barbie von verschiedenen Fällen, in denen sie aufgrund ihrer Hautfarbe falsch beurteilt wurde. So soll auch Kindern das Thema näher gebracht werden.

Barbie begegnet Rassismus und zeigt, wie man ein weißer Verbündeter wird

Barbie und Freundin Nikki sitzen im Traumhaus zusammen. Im Hintergrund sehen wir Barbies Schlafzimmer und ihre Vorliebe für Rosa. Heute werden aber nicht Make-up Tipps oder neueste It-Pieces vorgestellt. Die Mädls reden Klartext. “Millionen von Menschen stehen auf der ganzen Welt auf, um gegen Rassismus zu kämpfen. Sie tun dies, weil Menschen zu oft und zu lange aufgrund ihrer Hautfarbe ungerecht behandelt wurden”, beginnt Barbie. Dann übergibt sie das Wort an ihre gute Freundin Nikki. Diese erzählt dann von Erlebnissen in denen sie als Schwarze fälschlicherweise angegriffen und unfair behandelt wurde.

“Die Leute haben diese Dinge getan, weil ich Schwarz war”

Nikki spricht über einen Vorfall am Strand. “Barbie und ich hatten letzten Monat einen Wettbewerb zum Verkauf von Aufklebern. Wir trennten uns, um zu sehen, wer mehr Sticker verkauft. Während ich auf der Strandpromenade unterwegs war, wurde ich dreimal von Sicherheitsbeamten angehalten. Die Securities dachten, ich mache etwas Schlechtes, dabei habe ich genau das Gleiche wie du gemacht”, so Nikki zu ihrer Freundin. Auf die Frage von Barbie, warum sie sich nicht mehr zur Wehr setzte, antwortet sie: “wenn ich über diese Dinge spreche, kommt von Leuten die Ansage: ‘Nun, vielleicht hättest du eine Erlaubnis zum Verkauf am Strand haben sollen.’ Aber das sind nur Ausreden. Die Leute haben diese Dinge getan, weil ich Schwarz bin, und sie haben die falschen Annahmen über mich gemacht.”

Clip ging auf Twitter viral

Der kurze Clip ging auf Twitter schnell viral. Die Zuschauer waren beeindruckt, wie gut die Charaktere Rassismus beim Namen nannten und zeigten, wie wichtig es ist, über diese Erfahrungen zu sprechen. Anstatt ihrem Publikum zu erzählen, was Barbie als Weiße für Rassismus hält, lässt Barbie ihre Schwarze Freundin Nikki zu Wort kommen. Im Sinne des Allyship, zeigt sie damit was man tun kann, um Menschen, die mit Rassismus konfrontiert sind, Gehör zu verschaffen.

Barbies YoutTube-Vlog ist seit 2015 auf der Plattform und hat mittlerweile über 9,7 Millionen Follower. In ihren Beiträgen bringt Barbie einen guten Mix aus lustigen Themen und ernsten Beiträgen. Der Vlog ist eine Strategie der Firma Mattel, um junge Mädchen zu empowern.