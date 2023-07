Der deutsche Sänger Xavier Naidoo hat am Wochenende offenbar einen Verkehrsunfall in Oberösterreich verursacht. Laut eines Medienberichts soll der Popstar und Musikproduzent die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Fußgänger angefahren haben.

Dem Bericht zufolge sei der Passant daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Xavier Naidoo soll angeblich Auto-Unfall in Österreich verursacht haben

Bekannt wurde Xavier Naidoo mit Hits wie „Dieser Weg“ und „Wo willst du hin?“. In den letzten Jahren ist der deutsche Sänger und Produzent aber weniger wegen seiner Musik und mehr durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien aufgefallen. Jetzt landet der Musiker aber wegen einem ganz anderen Grund in den Schlagzeilen. Denn einem Bericht der Kronen Zeitung zufolge soll der deutsche Star in einen Auto-Unfall in Österreich verwickelt gewesen sein.

Demnach war der 51-jährige Sänger am Samstag gegen Mittag gerade in Rainbach im Mühlkreis in Oberösterreich mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Porsche verlor. Er soll von der Spur abgekommen sein und dadurch seinen Wagen auf den Gehsteig gelenkt haben. Dabei erfasste er offenbar einen 39-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehsteig lief. Laut Bericht wurde der Mann auf das Fahrzeug des Sängers geschleudert und verletzt. Ein Foto, das der Zeitung vorliegt, zeigt, dass beim Unfall die Scheibe eingedrückt wurde.

Sänger musste offenbar während der Fahrt niesen

Nach dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger aus Tschechien ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Glücklicherweise konnte er das Spital jedoch bald wieder verlassen, wie in den Medien berichtet wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Sänger verlief negativ. Der Star habe anscheinend gegenüber der Polizei angegeben, dass er während der Fahrt niesen musste, was schließlich zu dem Verlust der Kontrolle führte. Wieso genau der Popstar überhaupt in Österreich war, ist nicht bekannt. Er soll aber offenbar auf der Durchreise gewesen sein.