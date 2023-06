Wer kennt es nicht? Kurz vor Abflug in den Traumurlaub fällt uns noch ein, was es in Sachen Geld alles zu beachten gilt. Im Urlaubsland herrscht eine andere Währung? Kann ich dort auch mit Karte bezahlen?

Wir haben die wichtigsten Tipps für euch gesammelt, damit einem entspannten Urlaub nichts mehr im Weg steht.

Check your card!

Vor Reiseantritt solltest du bei deiner Debit- und/oder Kreditkarte ein paar Einstellungen prüfen. Hast du vielleicht ein zu niedriges Zahlungslimit eingestellt? Dies kannst du bei den meisten Bank-Apps direkt und einfach anpassen.

Vergiss bei Reisen außerhalb der EU nicht, Geo-Control zu deaktivieren, damit du weltweit Bargeld abheben kannst. Für Destinationen außerhalb Europas ist Geo-Control bei deiner Debitkarte automatisch aktiviert, um Kartenmissbrauch zu verhindern.

via GIPHY

Got cash?

Auf Reisen schadet es nie, zumindest einen kleinen Notgroschen an Bargeld dabei zu haben – und das natürlich in der jeweiligen Landeswährung. Unser Tipp: Besorge dir die Fremdwährung vor Urlaubsantritt bei deiner Hausbank.

Ertan Piskin von der Erste Bank hierzu: „Von Wechselstuben bekommt man in den Destinationen einen schlechteren Kurs angeboten und oft fallen noch hohe Spesen an. Wer sich vor dem Urlaub schon über den Währungskurs und mögliche Schwankungen informiert, kann Geld sparen – beziehungsweise mehr für seinen Euro bekommen.“

Mehr tolle Tipps zum Thema Urlaubskasse findest du hier!

via GIPHY

Be mobile!

Das mobile Bezahlen via Handy bietet auch im Urlaub viele Vorteile. Die Geldbörse auf dem Hotelzimmer vergessen? Kein Problem! Dank mobiler Bezahllösungen wie Apple Pay oder Google Pay bist du auch mit Handy oder Smartwatch zahlbereit.

Dank Face-ID funktioniert das auch ohne PIN sicher und kontaktlos und kann in vielen Ländern mittlerweile auch schon zur Bargeld-Behebung genutzt werden. We love it!

via GIPHY

Immer in Landeswährung zahlen

Wer kennt es nicht? Man bezahlt im Urlaub mit Karte und schon erscheint die Frage, ob man in Euro oder Landeswährung bezahlen möchte. Die Antwort ist hier klar:

Außerhalb des Euroraums solltest du immer in der jeweiligen Landeswährung bezahlen, egal ob cash oder mit Karte. Zahlungen in Euro gehen meist mit einer schlechten Kursabrechnung einher und kosten somit schlichtweg mehr.

via GIPHY