Nach einem Autounfall musste Jennifer Flewellen aus Michigan in ein Koma versetzt werden. Doch fünf Jahre später wacht die Frau plötzlich auf. Der Grund: ihre Mutter hatte einen Witz erzählt.

Für die Familie ist dadurch ein Wunder wahr geworden.

Nach 5 Jahren: Frau wacht plötzlich aus Koma auf

Die 35-jährige Jennifer Flewellen war eigentlich nur auf dem Weg von der Schule ihrer Söhne zu ihrer Arbeit als sie mit dem Auto gegen einen Strommast prallte. Ein schwerer Unfall, der für Jennifer in einer schwierigen Situation endete: Die Frau wurde in ein Koma versetzt. Ein Koma, das fünf Jahre lang andauern sollte. Ein schwerer Schlag; vor allem auch für Jennifers Familie. Denn die 35-Jährige hinterlässt nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre drei Söhne und ihren Mann.

Doch ihre Familie gibt die Hoffnung auf Besserung nicht auf. Auch fünf Jahre nach dem Unfall besucht ihre Mutter Peggy sie noch fast täglich im Krankenhaus und spricht mit ihrer Tochter. Und dann passiert das Unglaubliche: Peggy erzählt ihrer Tochter einen Witz – und Jennifer lacht tatsächlich.

Die mittlerweile 41-Jährige reagiert auf ihre Mutter – und diese ist ein bisschen geschockt. „Als sie aufwachte, erschrak ich zuerst, weil sie lachte und das hatte sie noch nie getan“, erzählt sie dem „People“-Magazin. „Jeder Traum wurde wahr. Heute ist der Tag, an dem ich sagte: ‚Diese Tür, die geschlossen war, die uns getrennt hat, hat sich gerade geöffnet. Wir waren zurück.'“

„Als sie unser Alter und solche Dinge erfuhr, brach es ihr das Herz“

Ein richtiges Wunder, das aber noch jede Menge Arbeit braucht – und auch einige tragische Momente beinhaltet. Denn ganz fit ist Jennifer natürlich nicht. „Sie wachte auf, aber nicht vollständig. Sie konnte nicht sprechen, aber sie hat genickt“, erklärt ihre Mutter. „Am Anfang schlief sie noch viel, aber im Laufe der Monate wurde sie stärker und wacher.“

Als sie dann ihre Söhne wiedersieht, gibt es einen Schock. Denn wie viel Zeit wirklich vergangen ist, wird der heute 41-Jährigen beim Anblick ihrer Kinder bewusst. „Als sie unser Alter und solche Dinge erfuhr, brach es ihr das Herz“, erzählt etwa der heute 17-jährige Sohn Julian. „Wir haben über die Zeit geredet, die sie verpasst hat, und wir versuchen, das nicht zu tun, weil es sie aufregt. Aber meine Oma sagt ihr immer: ‚Du kannst nicht hier sitzen und traurig sein, denn traurig zu sein, bringt dich nicht weiter.'“

„Vielleicht ein bis drei Prozent der Patienten wachen auf und machen so große Fortschritte.“

Und diesen Rat befolgt Jennifer. Sie kämpft mit ihrer Mutter für eine Zukunft – und schafft es mithilfe einiger Therapien in den kommenden Monaten wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen. So konnte die Mutter etwa zuletzt wieder bei dem Fußballspiel ihres Sohnes anwesend sein. Jennifer kann mittlerweile schon auf Fragen reagieren, Ja oder Nein nicken und wenige Worte aneinanderreihen. Eine ziemliche Seltenheit, betont auch ihr Arzt Dr. Ralph Wang gegenüber „People“: „Vielleicht ein bis drei Prozent der Patienten wachen auf und machen so große Fortschritte.“

Für Jennifer und ihre Familie ist das Wunder aber noch lange nicht abgeschlossen. Denn knapp ein Jahr nachdem sie aufgewacht ist, braucht sie heute noch bei fast allem Hilfe; das solle sich jedoch ändern. Denn Jennifers Mutter ist davon überzeugt: schon bald wird Jennifer auch wieder laufen können und die Zeit mit ihren Söhnen nachholen!