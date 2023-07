Sorge um den Sohn von Basketball-Ikone LeBron James. Das 18-jährige Nachwuchstalent Bronny James soll bei einem Spiel plötzlich zusammengebrochen und daraufhin in eine Klinik eingeliefert worden sein. Medienberichten zufolge erlitt Bronny einen Herzstillstand.

Der junge Basketballer befindet sich derzeit aber wieder in einem stabilen Zustand.

Bronny James: Sohn von LeBron James erleidet Herzstillstand im Training

Der US-Amerikaner LeBron James wird weltweit als einer der herausragendsten Basketballspieler gefeiert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Savannah hat er drei Kinder: LeBron Jr. (besser bekannt als Bronny), Bryce und Zhuri. Sein Sohn Bronny James hat bereits begonnen, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Der 18-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talente im US-Basketball und hat sich bereits als feste Größe im Team seiner Universität etabliert. LeBron James hat in der Vergangenheit schon den Wunsch geäußert, eines Tages gemeinsam mit seinem Sohn in der NBA zu spielen. Doch kürzlich ereignete sich ein tragischer Vorfall: Bronny erleidet bei einem Trainings-Spiel plötzlich einen Herzstillstand.

Wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf ein Statement der Familie von LeBron am Dienstag berichtet, soll der Basketball-Youngster beim Training seines Teams an der University of South California (USC) plötzlich ohnmächtig zusammengebrochen sein. Er wurde daraufhin direkt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und medizinisch vorsorgt. Das Ärzteteam stellte dort dann die Ursache für den Kollaps fest: Dem Bericht zufolge erlitt Bronny während des Trainings einen Herzstillstand. Wie genau es dazu kommen konnte, ist nicht bekannt. Ein Herzstillstand kann ganz plötzlich auftreten oder die Folge einer Herz-Kreislauf-Störung sein.

Schnelle Hilfe rettete Nachwuchs-Basketballer wohl das Leben

Aber die Familie kann erstmal aufatmen. Der 18-Jährige befinde sich aktuell wieder in einem stabilen Zustand. „Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn ins Krankenhaus zu bringen“, heißt es in dem Statement weiters. Der Sohn von LeBron James habe die Intensivstation bereits verlassen können und befinde sich auf dem Weg der Besserung.

Bronnys Eltern zeigen sich jedenfalls unendlich dankbar. „LeBron und Savannah übermitteln dem sportlichen und medizinischen Team der USC ihren tiefempfundenen Dank für ihre außerordentliche Arbeit und Hingabe für die Sicherheit ihrer Sportler“, steht in der Mitteilung außerdem noch geschrieben. Weitere Auskünfte zum Zustand des Basketball-Talents wolle man zu gegebener Zeit veröffentlichen. Bis dahin bitte die Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.