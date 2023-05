Am Samstag, dem 6. Mai 2023, ist es so weit: Charles wird zum britischen König gekrönt. Das bedeutet natürlich vor allem eines: große Feierlichkeiten und jede Menge TV-Momente. Wir haben einen Überblick für euch, wann die spannendsten Highlights rund um die Krönung von König Charles III stattfinden.

Denn es wird einige historische Änderungen geben!

König Charles III wird Thronfolger

Als Queen Elizabeth II vergangenen September im Alter von 96 Jahren verstarb, war das ein Schock für Großbritannien und die ganze Welt. Für die britische Monarchie bedeutete das aber auch eines: Thronfolger Charles wird der neue König! Und jetzt, am Samstag, dem 6. Mai, wird er in der Westminster Abbey offiziell zu König Charles III gekrönt. Ein absolutes Highlight für Fans der Royals – und ein großer TV-Moment, der wohl in die Geschichte eingehen wird. Denn die letzte Krönung eines britischen Monarchen ist mittlerweile 70 Jahre her. Und Charles will einige historische Änderungen an seinem großen Tag.

Das ist der Ablauf der Krönung

Eigentlich steht der gesamte 6. Mai in London im Zeichen der Krönung, jedoch gibt es einige wichtige Eckdaten, die wohl für die aufregendsten TV-Momente sorgen werden.

Um 7:00 Uhr werden die Zuschauer:innen-Bereiche geöffnet und wer live dabei sein will, kann sich entlang der Route anstellen, die Charles und seine Camilla auf dem Weg zur Westminster Abbey entlangfahren werden.

auf dem Weg zur Westminster Abbey entlangfahren werden. Von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr treffen dann auch die Gäste in der Westminster Abbey ein. Erwartet werden neben der royalen Familie auch einige Staatsoberhäupter, namhafte Politiker:innen und Stars.

Ab 11:30 Uhr fahren Charles und Camilla in einer Kutsche vom Buckingham Palace aus in Richtung Westminster Abbey.

Um 12:00 Uhr startet dann der Krönungsgottesdienst . Vor rund 2.000 Gästen wird Charles hier zum König gekrönt, gesalbt und besteigt seinen Thron. Übrigens: Auch Camilla wird in diesem Prozess gekrönt – das war der Wunsch von Charles Mutter Elizabeth!

. Vor rund 2.000 Gästen wird Charles hier zum König gekrönt, gesalbt und besteigt seinen Thron. Übrigens: Auch Camilla wird in diesem Prozess gekrönt – das war der Um 15:30 Uhr folgt dann das große Finale auf dem Balkon des Buckingham Palace. Hier wird König Charles III gemeinsam mit seiner Camilla das Volk begrüßen. Welche Familienmitglieder an seiner Seite stehen werden, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Am 7. Mai findet dann zu Ehren des neuen Königs übrigens ein großes Konzert statt. Laut Medienberichten sollen Stars wie Katy Perry und Lionel Richie auftreten.

Diese historischen Änderungen führt König Charles III durch

Doch auch, wenn viele Royal-Experten und Fans dem Tag entgegenfiebern; rund um die Krönung gab es auch bereits jede Menge Aufregung. Zum einen mit Blick auf die Gästeliste. Denn lange wurde spekuliert, ob Prinz Harry, der Sohn von Charles, nach seinem Ausstieg aus den Royals und der Enthüllungsbiographie „Spare“ denn überhaupt erscheinen wird. Nicht nur wegen des angeblichen Streits der Familie, sondern auch, weil die Krönung ausgerechnet am Geburtstag von Harrys Sohn Archie stattfindet. Laut Medienberichten soll Harry erscheinen, jedoch ohne seine Ehefrau Meghan.

Zum anderen sorgten aber auch einige historische Änderungen der Krönungsfeier für Aufsehen. So ist es etwa das erste Mal in 90 Jahren, dass mit Camilla auch die Frau des Königs gekrönt wird.

Wo kann man die Krönung mitverfolgen?

Wenn König Charles III den Thron offiziell besteigt, wird das natürlich auch ein großes TV-Ereignis. Zahlreiche Fernsehsender übertragen den Tag live, darunter unter anderem RTL, ARD und ORF 2. Die meisten Sender starten mit ihrem Programm bereits ab 9:00 Uhr in der Früh und zeigen neben der Live-Übertragung auch einige Rückblicke in die Geschichte der britischen Royals. Einige Highlights und Ausschnitte der Krönung werden aber bestimmt auch in den Sozialen Medien kursieren.