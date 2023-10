Herbst is on it’s way – und wir sind mal wieder ready, uns ins tägliche All-Black-Outfit zu schmeißen! Jaaaa ok, manche von uns stehen vielleicht etwas zu sehr auf schwarze All-Over-Looks. Wenn’s aber mal schnell gehen muss, ist der monochrome Style aber einfach immer die sicherste Variante. Diesen Herbst haben wir aber einen Weg gefunden, unser All-Black-Outfit zu pimpen. Wir sagen nur: Trendfarbe Rot!

Mit diesem kleinen Trick bringt ihr Farbe in eure Herbst-Garderobe.

All-Black-Outfit pimpen: So bringen wir Farbe in den Herbst

Keine Sorge, ihr müsst euch nicht von euren schwarzen Lieblingspieces verabschieden. Auch diesen Herbst ist der All-Over-Black-Look immer noch total angesagt. Es gibt da aber ein kleines Detail, mit dem ihr euer Herbst-Outfit pimpen könnt. Jetzt kommt nämlich Farbe ins Spiel! Und das muss nicht viel sein – schon ein kleines Farbhighlight reicht aus, um unseren Herbst-Look Style-technisch aufs nächste Level zu heben.

Unser Ass im Ärmel: die Trendfarbe Rot! An Rot in den verschiedensten Nuancen und Schattierungen kommen wir diese Saison absolut nicht vorbei. Wir nutzen den Trend und pimpen damit unsere Herbst-Garderobe. Egal ob Pulli, Handtasche, Schmuck oder Schal – ein kleiner roter Hingucker und schon wird das All-Black-Outfit zum trendigen Herbst-Look.

Wir zeigen euch, wie’s geht!

Trendfarbe Rot – so stylt ihr den Look

Unsere Style-Inspo für euch: Wir kombinieren weite Hosen mit einem schlichten Tanktop. Dazu tragen wir klassische Loafer, eine stylishe Clutch und oversize Steppjacke. Der rote Pulli wird zum Hingucker-Piece, das wir lässig über die Schultern hängen. Et voilà – fertig ist das All-Black-Outfit mit farbigem Detail!

Rote Accessoires zum Nachshoppen:

Auch mit diesen Pieces könnt ihr eure Herbst-Garderobe pimpen.