Es ist die It-Farbe im Herbst: Beige- und Creme-Töne wohin das Auge reicht! Und das am besten im All-Over-Look. Während die einen sagen „Das ist too much!“, sagen wir: GO FOR IT!!! Wir lieben den Monochrom-Style und können einfach nicht genug davon bekommen.

Höchste Zeit also, euch zu zeigen, wie wir den Farb-Trend im Herbst richtig stylen!

Beige: 3 Monochrome-Looks zum Nachstylen

So vielseitig ist der Herbst-Farbtrend!

Trenchcoat Love

Unser favorite Beige-Look: Lässige weite Anzughose, kombiniert mit schlichtem Top und coolem Trenchcoat. Dazu tragen wir cremefarbene Loafers und einer stylishen Schultertasche. Aufgepeppt wird das Outfit mit goldenen Accessoires – und wir sind ready für den Herbst!

Sporty Style

Wer’s lieber etwas sportlicher mag, tauscht die Loafer gegen Sneaker und den Shopper gegen eine lässige Crossbody Bag. Coole Kappe dazu und ab geht’s zum Shoppen mit der BFF:

Beige Boss Babe

Auch richtig hot: Hosenanzüge in der Herbst-Trendfarbe! Die kombinieren wir casual chic mit weißem T-Shirt, flachen Slingbacks und großem Shopper. Silberschmuck und cooler Gürtel dazu – fertig ist der Herbst-Look!