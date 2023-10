Österreich ist ein wunderschönes Land, das über das ganze Jahr hinweg bereist werden kann. Du kannst das ganze Jahr über Schnee genießen und unterschiedlichen Wintersportorten nachgehen. Doch bevor du dich auf eine Reise in die Alpenrepublik machst, solltest du ein paar Dinge beachten.

Ausreichend Reisebudget einplanen

Die Kosten für Lebensmittel sind in der Regel doppelt so teuer wie in Deutschland. Dementsprechend hochpreisig ist ein Besuch im Restaurant. Für eine Hotelübernachtung solltest du ebenfalls etwas mehr Budget einplanen.

Du kannst mit Urlaubskosten in Höhe von 127 Euro pro Person und Tag rechnen. Das ergibt für einen zweiwöchigen Aufenthalt mit zwei Personen rund 3566 Euro. Sollte dir Luxus wichtig sein, dann plane etwa 5537 Euro für den Urlaub ein. Deutlich günstiger wird es, wenn du als Backpacker unterwegs bist, oder du entscheidest dich für einen Kurzurlaub. Nehme neben deiner Bankkarte auch etwas Bargeld mit. Prüfe bei den Einstellungen deiner Kreditkarte Höhe das Zahlungslimit. Ein Notgroschen ist durchaus nützlich, wenn du mal eben schnell etwas Kleines zu essen an einer Wanderhütte kaufen oder dem Taxifahrer Trinkgeld geben möchtest.

Besuche mindestens ein Restaurant bekannter Sterneköche und überzeuge dich vom Handwerk Österreichs. Ein Wiener Schnitzel vom Kalb und eine Tasse Melange sollten auf jeden Fall drin sein. Die Küche ist generell eher regional und bodenständig. Es gibt auch Gerichte mit böhmischen Einflüssen. Außerhalb der Touristen-Hotspots findest du Gaststätten, die preiswert sind.

Vignettenpflicht auf der Autobahn

Du kannst mit dem Zug, Flugzeug oder deinem Pkw in die Alpenrepublik reisen. Solltest du dich dazu entscheiden, mit dem Auto nach Österreich zu fahren, musst du eine Vignette kaufen.

Die Vignettenpflicht besteht für Pkw und Wohnmobile bis dreieinhalb Tonnen. Motorräder sind von der Pflicht nicht ausgeschlossen. Für deinen Anhänger oder Wohnwagen benötigst du keine zusätzliche Vignette. Fährst du mit einem Wohnmobil in die Alpenrepublik, dann erfolgt die Zahlung der Maut elektronisch mit einer GO-Box. Du hast übrigens die Wahl zwischen einer Klebevignette oder einer Autobahnvignette in digitaler Form. Sie ist in der gesamten Republik gültig.

Die Gebühr für eine Vignette Österreich beträgt zwischen 19,80 und 109,40 Euro.

Die Höhe des Betrages hängt davon ab, wie lange du die Streckenabschnitte und Autobahnen nutzen möchtest. Besorgst du dir die Vignette an einer Vertriebsstelle wie dem ADAC oder einer Tankstelle, musst du beachten, dass sie erst 18 Tage nach Kaufdatum gültig ist. Es lohnt sich durchaus, sie online zu kaufen, denn dann entfällt die Sperrfrist.

Bedenke, dass je nach Alpenüberquerung eine zusätzliche Streckenmaut zu entrichten ist. Der Grund dafür sind die nicht gerade günstigen Baukosten. Die Gebühren beginnen bei 11,50 Euro. Dafür benötigst du auf mautpflichtigen Streckenabschnitten keine Vignette. Dazu zählt unter anderem die Brenner Autobahn und der Bosrucktunnel an der A9. Die Vignette beziehungsweise Mautgebühr kostet zwar etwas, aber dafür sparst du in Österreich bei den Spritkosten. Sie sind etwa 20 Cent günstiger als in Deutschland.

Auto fahren in Österreich

Um die Verkehrsregeln brauchst du dir übrigens keine Sorgen zu machen. Bis auf ein paar Ausnahmen sind die Regelungen identisch. So hat beispielsweise die Person, die in den Kreisverkehr einfahren möchte, Vorfahrt.

Denke daran, dass du ein Reisedokument mit dir führst. Das kann entweder dein Personalausweis oder der Reisepass sein. Der Führerschein reicht als Identitätsausweis nicht aus.