Die Schauspielerin Lily James wurde bei einem romantischen Ausflug mit dem verheirateten “The Affair”-Star Dominic West fotografiert. Seine Frau, Catherine FitzGerald wusste offenbar nichts über das Verhältnis ihres Mannes und reagierte geschockt auf die Fotos.

Lily und Dominic wurden kuschelnd in Rom gesichtet.

Ehefrau von Dominic West zeigt sich schockiert

Die Bilder von Schauspielerin Lily James (“Cinderella”, “Mamma Mia! Here We Go Again”) und Dominic West (“The Affair”) verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Die beiden Stars genossen einen Tag zu zweit im sonnigen Rom und kamen sich dabei sehr nahe. Während dem Essen küsste West die 31-Jährige sogar zärtlich auf den Hals. Während sich Lily erst kürzlich von ihrem Freund Matt Smith getrennt hat, ist Dominic noch verheiratet.

Seine Frau, Catherine FitzGerald soll nichts von dem Verhältnis der beiden gewusst haben, wie eine enge Freundin der DailyMail erzählt haben soll. Nachdem die Fotos aufgetaucht sind, soll die besagte Freundin sofort zu Catherine gefahren sein, um ihr beizustehen. “Sie ist schockiert, am Boden zerstört und ihr Herz ist zerbrochen“, erzählt die Vertraute. Zudem soll Catherine die Ehe, in der vier Kinder hervorgingen, als “gut” angesehen haben.

Ihr Ehemann ist nicht erreichbar

Der engen Freundin zufolge, soll Catherine bereits mehrmals versucht haben, ihren Ehemann zu erreichen. Doch der 50-Jährige habe sein Telefon nicht abgehoben. “Die zwei müssen miteinander sprechen. Doch Momenten fehlen ihr die Worte“, beschreibt die Vertraute die Gefühle von Catherine FitzGerald.

Wie lange Dominic West noch in Rom ist, steht nicht fest. Denn derzeit finden die Dreharbeiten für die BBC-Serie “The Pursuit Of Love” statt, bei der er gemeinsam mit Lily James vor der Kamera steht.

Shitstorm auf Instagram

Die Kommentare unter Liliy James Instagram-Postings explodieren förmlich. Viele drücken ihr Unverständnis gegenüber ihrem Verhalten aus und zeigen sich enttäuscht. “Was stimmt nicht mit dir? Du könntest jeden Mann bekommen, den du willst, und du wählst den Ehemann einer anderen? Bitte hab’ ein wenig Stolz und Würde. Du zerstörst nur eine Familie. Schäm’ dich“, schreibt etwa ein empörter Instagram-User. Und auch bei vielen anderen kommt das Verhalten von Lily James nicht sonderlich gut an.

Was aber nun wirklich an der Geschichte dran ist, wird sich hoffentlich bald zeigen. Fakt ist aber, dass diese Bilder wohl kaum lügen…

Hier geht’s zu den Paparazzi-Bildern!