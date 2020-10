Erst kürzlich hat sich die Schauspielerin Lily James von ihrem Freund Matt Smith getrennt. Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die sie schwer verliebt mit einem anderen Mann in Rom zeigen.

Doch dieser Mann ist kein Unbekannter und verheiratet…

Lily James zeigt sich mit neuem Mann an ihrer Seite

Die Schauspielerin Lily James machte erst vor kurzem öffentlich, dass sie sich von ihrem Freund, “The Crown”-Star Matt Smith getrennt hat. Zuvor haben die beiden noch versucht, ihre Beziehung zu retten. Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Trennung zeigte sich Lily nun allerdings verliebt mit einem anderen Mann in Rom. Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Schauspieler Dominic West.

Das wäre ja alles romantisch, wenn da nicht ein kleines Detail wäre, das uns stutzig macht. Denn der 50-jährige West ist seit 2010 mit Catherine Fitzgerald verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder mit ihr. Von einer Krise oder gar Trennung der beiden ist bisher noch nichts bekannt.

Verliebt in Rom

Umso überraschender sind für viele nun die Bilder, die via Daily Mail verbreitet wurden. Denn Lily und Dominic, der unter anderem in der Serie “The Affair” (wie passend) zu sehen ist, zeigen sich turtelnd in Rom. Sie machen gemeinsam einen Ausflug auf einem E-Scooter, auf dem sie sich eng aneinander schmiegen. Dann folgt ein romantisches Essen in der italienischen Sonne, samt Streicheleinheiten und Nacken-Küsse.

Fans waren sich anfangs nicht sicher, ob es sich dabei nicht vielleicht doch um Dreharbeiten für einen Film oder eine Serie handelt. Schließlich stehen die beiden in der kommenden BBC-Serie “The Pursuit Of Love” zusammen vor der Kamera. Doch aufgrund der Mund-Nasen-Masken, die die beiden während ihrer Scooter-Fahrt tragen, wurde die Theorie schnell wieder verworfen. Deshalb wird vermutet, dass die beiden privat unterwegs waren…

Hier geht’s zu den Paparazzi-Bildern!