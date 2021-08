In Deutschland haben sich Bund und Länder am Dienstag darauf verständigt, dass die Corona-Tests für Ungeimpfte ab 11. Oktober kostenpflichtig werden.

Tests müssen ab dann selbst bezahlt werden.

Deutschland: Ende von Gratis-Corona-Tests beschlossen

In Deutschland einigte man sich am Dienstag laut Regierungskreisen darauf, dass der Bund das Angebot kostenloser Corona-Tests für Ungeimpfte am 11. Oktober beendet. Dies solle ab einer Inzidenz von 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus Verhandlungskreisen in Berlin. Ab dann müssen Ungeimpfte die Tests in der Regel selbst bezahlen, heißt es aus Deutschland.

Es gibt einige Ausnahmen

Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, soll es aber weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests geben. Dies gilt insbesondere für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bund und Länder begründen dies damit, dass mittlerweile allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne. Eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit die Steuerzahler sei daher nicht angezeigt.

Auch in Österreich wird bereits über ein Ende der Gratis-Tests diskutiert. Über den Sommer sollen die Tests laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein noch kostenlos bleiben. Im Herbst wolle man die Situation allerdings neu evaluieren.

(Quelle: Reuters)