In der chinesischen Stadt Wuhan will man nun alle Einwohner auf das Coronavirus testen.

Grund für die Massentests ist die Delta-Variante, die ebenfalls bereits in der Millionenmetropole nachgewiesen wurde.

Corona-Massentests in Wuhan

Die chinesische Stadt Wuhan plant Corona-Massentests. Alle Bewohner der Metropole sollen auf das Virus getestet werden. Das gibt ein Vertreter der Stadtverwaltung auf einer Pressekonferenz bekannt. Die dortigen Behörden trafen diese Entscheidung, nachdem es zuletzt gleich drei Corona-Fälle infolge heimischer Ansteckungen nach gut einem Jahr gegeben hatte.

Delta-Ausbruch auf chinesischem Flughafen

In Wuhan war das Virus im Dezember 2019 erstmals nachgewiesen worden. Um die Krankheit einzudämmen, verhängte die Regierung der Stadt damals einen 76-tägigen Lockdown mit ziemlich strengen Regeln. Auch der Rest von China ging mit strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus vor. Bereits seit dem vergangenen Sommer gibt es dort deshalb so gut wie keine Infektionen mehr.

Nach einem Corona-Ausbruch am Flughafen der ostchinesischen Stadt Nanjing vor etwa zwei Wochen breitet sich nun allerdings auch die Delta-Variante immer mehr in China aus. Landesweit wurden laut Medienberichten bereits mehr als 400 Infektionen gemeldet. Reisen haben man daher zum Teil eingeschränkt, heißt es aus China. Neben Wuhan werden wegen der Delta-Variante außerdem auch in anderen Teilen des Landes Massentests durchgeführt.

