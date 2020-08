Sängerin und Weltstar Jennifer Lopez steigt in den erfolgreichen Kosmetikmarkt ein. Mit “J.Lo Beauty” verwöhnt sie uns bald mit ihrer eigenen Brand. Was das bedeutet: Endlich können wir auch ganz im Zeichen des JLo-Glows strahlen. Finally!

Ob sie mit ihrer Marke Hautpflegeprodukte oder Make-Up anbietet, verriet die 51-jährige bisher aber noch nicht.

J.Lo-Glow to go!

Wer Jennifer Lopez auf Instagram folgt, bekommt oft Einblicke in ihr Leben. Nicht selten postet sie Selfies, die nach Selbstsicherheit und natürlichem Glow schreien – und das vollkommen ohne Make-Up. Kaum jemand setzt den #nomakeuplook so gut um, wie J.Lo herself. Es scheint, als würde ihre Haut nur so von Feuchtigkeit und Vitaminen strotzen. “Wie macht sie das?“, fragen sich bestimmt viele. Ja, wir uns auch…

Ein kleiner Hint könnte aber ihre Beauty-Marke sein, die bald erhältlich sein wird. Unsere Hoffnung: Dass wir früher oder später genauso glowen wie La Lopez. Ob nun mit der richtigen Hautpflege oder doch mit Hilfe von Make-Up ist uns eigentlich vollkommen egal, das Endergebnis zählt 😉

Was erwartet uns bei Jennifer Lopez Beauty-Brand?

Klar, die Erwartungen sind groß, wenn jemand wie Jennifer Lopez beschließt, gleich eine ganze Reihe an Kosmetik auf den Markt zu bringen. Trotzdem wissen wir aber noch nicht genau, was wir dann in den Regalen vorfinden werden. Sind es Skincare-Produkte, um unsere Haut im J.Lo-Stil zu verwöhnen? Ist es Make-Up, das uns den Sunset-Glow inklusive Bronzer, Highlighter und Smokey-Eyes verleiht? Oder eine Mischung aus beidem? Wir sind jedenfalls gespannt.

“Coming soon”: Veröffentlichung noch unbekannt

Wann es so weit sein wird, dass Jennifer Lopez den Beautymarkt mit ihrer Brand bereichert, ist noch nicht gewiss. Auf Instagram schreibt sie lediglich “coming soon“.

Lopez ist übrigens nicht der erste Weltstar, der sich mit einer Kosmetiklinie ein zweites Standbein aufbaut. Rihanna ist mit ihrer Marke “Fenty-Beauty” mehr als erfolgreich unterwegs. Und auch Victoria Beckham, Drew Barrymore und Co. bieten Kosmetik an, die von ihren Fans heiß geliebt werden. Kylie Jenner und Kim Kardashian müssen wir wohl nicht extra erwähnen…