Wer wünscht sich nicht ab und zu mal vollere Lippen, will sich aber dafür nicht gleich unters Messer legen. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du deine Lippen voller wirken lassen, ohne eine Beauty-OP.

Mit diesen vier Tipps bekommst du vollere Lippen ohne dich dafür einer Schönheits-OP unterziehen zu müssen:

Peeling

Mit einem Peeling regst du die Durchblutung deiner Lippen an und somit wirken sie dann auch gleich viel voller. Diesen Trick benutzen sogar Stars wie Heidi Klum und Lily James, um ihrem Look das gewisse Etwas zu verleihen. Du kannst dir auch ein Peeling ganz einfach selbst machen. Und so gehts:

Vermische drei Teelöffel Olivenöl mit zwei Teelöffel Honig in einer kleinen Schüssel.





Gib zwei Teelöffel braunen Zucker dazu.





Massiere die Mischung sanft mit dem Finger auf deinen Lippen ein und lass sie für ein paar Minuten einwirken.





Nimm das Peeling zum Schluss mit einem Kosmetiktuch wieder ab. Und Fertig! Wichtig: Damit das Peeling auch den gewünschten Effekt hat, solltest du das mindestens einmal in der Woche machen.

Feuchtigkeit spenden

Deine Lippen brauchen sehr viel Feuchtigkeit. Denn die Haut ist dort besonders empfindlich und anfällig für trockene Stellen. Dann schaut sogar der schönste Schmollmund nicht mehr gut aus. Deshalb solltest du sie immer gut pflegen. Als Alternative für den normalen Labello wirkt zum Beispiel auch Vaseline besonders gut. Und gepflegte Lippen wirken dann gleich viel voller.

Lipgloss

Mit einem klassischen Lipgloss kannst du sehr gut schummeln. Denn der Glanz lässt deine Lippen viel voller wirken. Tipp: Trag den Lipgloss nicht auf der ganzen Lippe auf, sondern nur in der Mitte. Durch die Reflexion des Lipgloss wirken die sie viel intensiver.

Lip Enhancer

Ein Produkt, das in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, ist der Lip Enhancer. Damit kannst du deine Lippen für eine kurze Zeit wunderbar voll wirken lassen. Das ist genau das richtige für das perfekte Selfie. Wichtig: Du solltest dieses Produkt aber auf jeden Fall nicht zu lange benutzen, denn das kann Rötungen und blaue Flecken verursachen.