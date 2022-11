Auf Netflix startet heute die heiß diskutierte fünfte Staffel von „The Crown“. Die Handlung fokussiert sich diesmal auf Geschehnisse des britischen Königshauses in den 90ern.

Besonders gespannt sind die Fans, ob der tragische Tod von Lady Di in den neuen Folgen behandelt wird.

So wird die 5. Staffel von „The Crown“

Die fünfte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „The Crown“ ist wohl jene, die bereits im Vorfeld für einige Diskussionen gesorgt hat. Wie wird der Tod von Diana gezeigt? Wie wird Prinz Charles dargestellt? Und was passiert mit Camilla? Fragen, die sich ab heute wohl klären dürften. Denn ab Freitag (9.11.) sind die neuen Folgen endlich auf Netflix abrufbar.

Fest steht, dass die neue Staffel sämtliche Ereignisse aus dem britischen Königshaus ab dem Jahr 1991 zeigt. Dazu gehören auch politische Themen wie der Untergang der Sowjetunion, die Rückgabe von Hongkong an China und natürlich die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Prinz Charles und Prinzessin Diana.

Die Handlung setzt im Sommer ein. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Ehe von Diana und Charles steht auf der Kippe steht. Nach Außen hin sind sie bemüht, den Schein zu wahren und fahren sogar auf eine zweite Hochzeitsreise, mit der Illusion einer Happy Family. Auch Queen Elizabeth II findet ihren Platz in der Handlung. So bereitet sie etwa ihren traditionellen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral vor und vereidigt ihren neunten Premierminister (John Major, der auf Margaret Thatcher folgt).

Anfangsszene sorgt für gemischte Gefühle

Gleich in der ersten Folge ist eine Schlüsselszene zu sehen, die beim Publikum für Aufsehen sorgt. Der damalige Thronfolger Prinz Charles trifft auf Premier John Major, um über die vorzeitige Abdankung der Queen zu diskutieren. Dieses fiktive Treffen soll nicht bei jedem gut ankommen, da es in der Realität nie dazu gekommen sei. Die Grundlage für Drehbuchautor Peter Morgan war eine Umfrage aus den 90ern, in der das Volk ihre Königin als „alt, abgehoben und irrelevant“ wahrgenommen haben. Prinz Charles hingegen habe auf sie „jung, modern und energisch“ gewirkt.

Charles war zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich sehr beliebt bei den Briten. Das soll laut Experten jedoch nur daran gelegen haben, dass das Volk seine Frau, Prinzessin Diana, bewunderte. Mittlerweile hat auch der echte John Major über einen Sprecher ausrichten lassen, dass er das Gespräch mit „dem damaligen Prinzen von Wales über eine mögliche Abdankung der verstorbenen Queen Elizabeth II“ nicht geführt habe.

So wird der Tod von Lady Di in „The Crown“ thematisiert

Neben der Ehekrise von Charles und Diana und der anschließenden Scheidung, kam es in diesem Jahrzehnt zu einer weiteren Tragödie der Royals. Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. An ihrer Seite war ihr damaliger Partner Dodi Al-Fayed. Seit der ersten Staffel von „The Crown“ fragen sich Fans nun, wie der Tod der Prinzessin dargestellt wird. Gegenüber der Sun erklärte Netflix, dass der genaue Moment des Aufpralls nicht gezeigt wird.

Der tatsächliche Unfall wird also nicht nachgestellt, die Momente davor sollen jedoch sehr wohl gezeigt werden. Allerdings nicht wie erwartet in den aktuellen Folgen, sondern erst in Staffel sechs. Diese soll sich unter anderem dem Unfall, Dianas Tod und den Konsequenzen widmen, heißt es laut Deadline.

Ein Insider der Netflix-Serie erzählte gegenüber dem Branchenblatt schon erste Details, wie genau diese Szene aussehen könnte. „Es ist ein run-up. Das Auto, das nach Mitternacht das Ritz verlässt und von Paparazzi verfolgt wird, und dann die Folgen mit dem britischen Botschafter in Frankreich, der mit dem Außenministerium in Aktion tritt, und dann die anschließenden verfassungsrechtlichen Folgen.“

Diese Schauspieler sind mit dabei

Wie in fast jeder Staffel von „The Crown“ hat man auch in der fünften die Schauspieler getauscht, um für mehr Authentizität zu sorgen. Das ist die aktuelle Besetzung:

Queen Elizabeth II: Imelda Staunton

Prinz Philip: Jonathan Pryce

Prinz Charles: Dominic West

Prinzessin Diana: Elizabeth Debicki

Prinzessin Margaret: Lesley Manville

Prinzessin Anne: Claudia Harrison

Camilla Parker Bowles: Olivia Williams

John Major: Jonny Lee Miller

Wer sich schon mal einstimmten möchte, kann sich hier den Trailer ansehen: