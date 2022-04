Für den OnlyFans-Star Lucy Banks endete ein heißes Schäferstündchen mit einem heftigen allergischen Schock. Schuld daran war offenbar das Sperma ihres Freundes.

Die Influencerin meldet sich nun mit einer eindringlichen Warnung an ihre Follower!

Allergischer Schock durch Ejakulation

Lucy Banks ist schon seit drei Jahren erfolgreich auf der Plattform OnlyFans unterwegs. Mit ihrem Erotik-Content verdient die Australierin laut eigenen Angaben rund 60.000 Dollar im Monat. Und auch auf Instagram teilt Lucy regelmäßig heiße Fotos und Videos von sich am Pool oder Strand. Doch jetzt schlägt die Internet-Bekanntheit einen ernsteren Ton an. Der Sex mit ihrem Partner hätte für sie nämlich beinahe im Krankenhaus geendet.

Wie Daily Mail berichtet, bekam Lucy nach dem Geschlechtsakt einen anaphylaktischen Schock. Das Model konnte sich im ersten Moment überhaupt nicht erklären, weshalb diese Reaktion beim Sex auftrat. Aber was war passiert?

Die junge Frau ist hochgradig allergisch gegen Erdnüsse. Wenige Stunden vor dem Schäferstündchen habe ihr Partner eine Handvoll Erdnüsse gegessen – das habe bei dem OnlyFans-Model eine Art Second-Hand-Allergie ausgelöst.

Apotheken-Mitarbeiter müssen schmunzeln

„Ich hatte noch nie davon gehört, dass Nahrungsmittelallergene durch Ejakulation übertragen werden können und dadurch der Partner eine allergische Reaktion erlebt“, so Banks.

Als die Allergie-Symptome immer schlimmer werden, sucht Lucy dann eine Apotheke auf. Trotz der Schwere der Symptome, konnte das Apotheken-Personal die Diagnose kaum fassen. Und laut der Influencerin konnten sich die Mitarbeiter auch ein Schmunzeln nicht verkneifen.

„Die Apothekenmitarbeiterin rief ein paar Kollegen an und versuchte, sie um ihre Meinung und Hilfe zu bitten, aber sie konnte nicht aufhören zu lachen“, so Lucy. Doch sie bekam auch Medikamente und dank Antihistaminika ging es der Influencerin nach ein paar Stunden gleich wieder viel besser.

OnlyFans-Star will jetzt andere warnen

Diese Erfahrung war für Lucy nicht nur ein Schock – nun hat der OnlyFans-Star offenbar auch eine Mission: Sie will andere vor „sexuell übertragbare Lebensmittelallergien“ warnen. Ihrer Meinung nach wird diese Gefahr in unserer Gesellschaft viel zu wenig kommuniziert.

„Wenn ihr schwere anaphylaktische Reaktionen auf bestimmte Lebensmittel habt, dann würde ich an eurer Stelle mit eurem Partner besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass er nichts gegessen hat, was eine negative und möglicherweise schwerwiegende Reaktion auslösen könnte“, so Banks abschließend in dem Interview. Sie betont aber auch, dass „diejenigen mit leichten oder mittelschwere Allergien höchstwahrscheinlich nichts bemerken werden.“