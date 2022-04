Die häufigsten Trennungsgründe? Betrug, zu wenig Zeit und Eifersucht. Dass auch die Tatsache, nicht First-Class zu fliegen dazugehört, ist uns neu. Doch genau das ist in den USA passiert. Denn eine Frau hat sich von ihrem Freund getrennt, weil seine Mutter kein Erste-Klasse-Flugticket für sie besorgt hat.

Kennt man erstmal die Hintergründe, kann man sie eigentlich ganz gut verstehen …

Erste-Klasse-Flugticket verweigert: „Sie würdigen dich nicht“

Auf den ersten Blick klingt diese Geschichte sehr oberflächlich. Denn wie eine Reddit-Userin verrät, hat sie mit ihrem Freund Schluss gemacht, da sich seine Mutter weigerte, ein First-Class-Ticket für sie zu besorgen. Doch die Sache sieht ganz anders aus, wenn man auch die Hintergründe kennt. Auf Reddit schildert die Frau, was ihr genau passiert ist.

Die Eltern ihres Freundes und seine Geschwister samt Partner wollten gemeinsam in den Urlaub fliegen. Destination: Cabo, Mexiko! Auch die Reddit-Userin war eingeladen, fühlte sich jedoch ziemlich fehl am Platz. Denn während alle anderen in der ersten Klasse untergebracht waren, bekam sie als einzige ein Ticket für die Holzklasse überreicht und musste sogar noch Extrakosten für ihr Gepäck zahlen.

Während sie sich also in einer langen Menschenschlange anstellen musste, schossen ihr immer wieder Tränen in die Augen, bis sie schließlich zu weinen begann. Zu ihrer Überraschung beobachtete eine Flugbegleiterin die ganze Situation und gab der Frau einen gut gemeinten Rat: „Geh nicht mit dieser Familie mit, Schätzchen. Sie würdigen dich nicht …“ Offenbar waren es genau diese Worte, die die Frau benötigte, um den nächsten Schritt zu machen.

„Sei froh, dass du überhaupt mitkommen darfst“

Ist es eine gemeine Intrige? Ein Missverständnis? Oder ist die Freundin einfach nur undankbar? Höchstwahrscheinlich trifft Ersteres zu. „Seine Mutter schien mich aus diversen Gründen nicht zu mögen. Sie hat immer blöde Bemerkungen über meinen Job und die gewöhnlichen Berufe meiner Eltern gemacht“, schildert die Frau auf Reddit.

Verständlich, dass bei einer derartigen Aktion Fragezeichen aufkommen und die Frau sofort ihren Freund damit konfrontiert hat. Doch der schien sich nicht sonderlich für ihr Anliegen zu interessieren. Die Mutter stellte daraufhin klar: „Sei froh, dass du überhaupt mitkommen darfst.“ Das ließ sich die Frau nicht gefallen und sie zog – mit den Worten der Flugbegleiterin im Hinterkopf – ihre eigenen Konsequenzen.

Da sie sich weder vorstellen konnte, mit dieser Familie in den Urlaub zu fliegen, noch in Zukunft Zeit mit ihnen zu verbringen, stieg sie nicht in das Flugzeug. Dann beendete sie auch noch am Flughafen die Beziehungen mit ihrem Freund. „Ich sagte seiner Mutter auch, dass sie eine blöde Kuh ist“, so die Reddit-Userin. Das nahm die Familie alles andere als gut auf.

Zuspruch der Community

„Mein Telefon ist nahezu explodiert vor lauter Nachrichten von meinem Freund“, schreibt sie weiter. „Er fragte, wie ich das seiner Mutter nur antun könne und einfach in letzter Sekunde einen Urlaub absage. Ich hätte deren Zeit und Geld verschwendet“, heißt es in dem Posting. Die Geschichte erzählte sie aus einem Grund: Sie wollte von der Online-Welt wissen, ob sie hier die Böse wäre oder ob ihr Handeln nachvollziehbar sei.

Die mehr als 2.000 Kommentare sind sich einig: Die Mutter ihres mittlerweile Ex-Freundes ist ein absoluter Albtraum und sie selbst hat auf jeden Fall Besseres verdient. Ein User schreibt: „Apropos Zeitverschwendung: Du hast genug von deiner eigenen Zeit verschwendet, wenn dein Partner nicht für dich einsteht.“ Wahre Worte. Bleibt nur zu hoffen, dass die Frau bald jemanden findet, mit dem sie auch wirklich glücklich ist.

Hättet ihr die Beziehung auch beendet? Auf jeden Fall. Sowas geht gar nicht. Nein. Daran könnte man doch arbeiten.

