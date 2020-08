Berichten zufolge soll sich ein Mann an einer Stute in einem Wiener Reitstall vergangen haben. Der Verdächtige wurde wegen Tierquälerei festgenommen.

Ein Zeuge wurde durch Geräusche auf den Verdächtigen aufmerksam.

Mann verging sich an Stute

In der Nacht auf den 16. August meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, einen Mann im Stall beobachtet zu haben, als er sich an einer Stute verging. Durch Geräusche sei er auf die Tat aufmerksam geworden. Als die Behörden eintrafen, versuchte der Verdächtige zu flüchten. Angaben zufolge sei der Tatverdächtige in den Reitstall bei der Galopprennbahn Freudenau in Wien-Leopoldstadt eingedrungen. Dort habe er sich dann an einer Stute vergangen.

Trotz Fluchtversuch konnten die Beamten den 42-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung anhalten und festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen konnte man den Österreicher mit zwei ähnlichen Fällen in Verbindung bringen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Stute habe laut ihrer Besitzerin schwere Verletzungen erlitten.