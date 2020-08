Als wäre es nicht schlimm genug, unglücklich verliebt zu sein, verschwendet man oft jede Sekunde des Tages damit, an diese eine Person zu denken. Egal wie sehr man es versucht, irgendwie kann man sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Egal ob Ex, Crush oder Typ von der Party, dessen Nummer du nicht bekommen hast: Mit diesen Tricks fällt es dir leichter, nicht mehr an ihn zu denken:

Versuch es nicht krampfhaft

Denke jetzt nicht an einen Elefanten. An was denkst du? Eben! An einen Elefanten. Genauso verhält es sich auch dann, wenn du krampfhaft versuchst, nicht an deinen Crush zu denken. Dann verschwendest du nur noch mehr Energie und deine Gedanken kreisen dennoch stets um diese eine Person. Statt dich zu zwingen, an etwas nicht zu denken, lenke deine Gedanken lieber auf etwas anderes.

Unterhalte dich mit Freunden

Gibt es eine bessere Ablenkung, als Zeit mit deinen Freunden zu verbringen? Unternimm etwas Schönes mit deiner BFF oder rufe sie einfach an, wenn du wieder einmal an nichts anderes denken kannst, als in den Armen deines Ex-Freundes oder deiner Ex-Freundin zu liegen. Wichtig dabei ist: Diese eine Person ist absolutes Tabu-Thema. Redet über alles nur nicht darüber.

Ghoste die Person

Dein Ex schreibt dir immer noch? Du bist immer der erste, der seine Story sieht? Kein Wunder, dass du ständig an ihn denken musst. Um die Gedanken von ihm freizubekommen, solltest du auch dein Smartphone aufräumen. Lösche alle Fotos oder gib sie auf eine Festplatte, lösche ihn auf Social Media und hör auf, mit ihm zu schreiben. Aus dem Augen beziehungsweise Handy, aus dem Sinn. Es ist wohl der einzige Fall, bei dem Ghosten erlaubt ist.

Lebe dein Leben

Lass dich nicht von einer Fantasieliebe aufhalten. Vor allem sollte dein Leben weitergehen. Du wolltest schon immer mal eine neue Sprache lernen oder alleine auf Urlaub fahren? Nimm dir die Zeit für Dinge, die dich ablenken und dein Leben genießen lassen. Und du wirst sehen: Irgendwann denkst du an ganz andere Dinge und nicht mehr an diese eine Person.