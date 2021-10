Keine Netflix-Produktion hat jemals in so kurzer Zeit einen so riesigen Hype ausgelöst wie “Squid Game”. Natürlich warten alle Binge-Watcher schon sehnsüchtig auf eine zweite Staffel. Ob es eine Fortsetzung gibt, verrieten die Serienmacher noch nicht.

Aber diese Fan-Theorien wollen wissen, wie eine Fortsetzung aussehen könnte. ACHTUNG SPOILER ALERT!!

Die “Squid Game: Wie alles begann”-Theorie

Laut einer der Fan-Theorien soll sich die zweite Staffel der Serie rund um die Anfänge der tödlichen Spiele drehen. Ihrer Meinung nach werde man in der zweiten Staffel (falls es eine solche geben wird) erfahren, wie der Erfinder Il-nam überhaupt auf die Idee mit den Spielen kam. Dabei soll es um die allerersten Todesspiele gehen. Viele vermuten außerdem, dass man mehr über die vorherigen Gewinner des Todesturniers erfahren werde. Von besonderem Interesse ist dabei der aktuelle Frontman und sein Aufstieg zu seinem jetzigen Posten.

Die “Gi-huns Rache”-Theorie

Wir erinnern uns, dass der Hauptcharakter Gi-hun in der letzten Folge nach seinem Sieg keinen Seelenfrieden findet. Denn er rührt weder sein gewonnenes Preisgeld an, noch versucht er sein Leben wieder normal aufzunehmen. Nach seinem Treffen mit Il-nam färbt sich der ehemalige Spielteilnehmer dann seine Haare plötzlich aus dem Nichts feuerrot. Laut einigen Fans soll das ein Zeichen dafür sein, dass er bei den nächsten Spielen nicht mehr als Spieler, sondern als Aufpasser dabei sein werde. So wolle er die tödlichen Spiele ein für alle Mal beenden. Die meisten vermuten auch, dass der Polizist noch am Leben sei und den Schuss in die Schulter und den Sturz ins Meer überlebt habe. Dieser soll Gi-hun bei seinem Vorhaben letzten Endes unterstützen.

Die “Das Turnier findet in einem anderen Land statt”-Theorie

Der Todes-Wettstreit soll in der zweiten Staffel laut einer weiteren Fan-Gruppe in einem anderen Land dieser Welt stattfinden. Wie einer der VIPs in einer Folge schon darauf hingewiesen hat, soll ja das koreanische Event offenbar des beste des Jahres sein. Aus diesem Grund nehmen einige “Squid Game”-Fans an, dass Spiele dieser Art auch in anderen Teilen der Welt stattfinden könnten. Die Theorie klingt gar nicht so abwegig, denn die VIPs sprechen zum Großteil Englisch und scheinen ihrer Akzente zu urteilen aus vielen Ecken dieser Welt zu kommen.