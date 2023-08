Der Spätsommer erweckt in vielen oft Melancholie und lässt einen über die Vergangenheit nachdenken. Auf drei Sternzeichen kommt dabei ein ganz besonderes Ereignis zu. Denn sie treffen im September auf eine alte Liebe.

Zwischen Gefühlschaos und purer Freude ist jetzt alles möglich.

Krebs

Die meisten Krebse haben einen Soft-Spot für romantische Geschichten. Vor allem, wenn es um ihre eigene Lovestory geht. Daher denken sie auch sehr oft an vergangene Beziehungen und fragen sich, was wohl aus den Personen geworden ist. Diese Frage könnte schon bald beantwortet werden. Denn das Sternzeichen trifft im September auf jemanden, der ihm mal sehr, sehr nahestand. Es ist gut möglich, dass die alten Gefühle wieder auflodern und das Herz des Krebses schneller schlägt. Dann gilt es zu entscheiden, ob er weiterhin den Kontakt suchen oder es bei dieser einmaligen Begegnung belassen soll …

Waage

Jeder hat doch diese eine Person, die einfach nicht aus den Gedanken verschwinden will, so sehr man sich auch bemüht und so viel Zeit auch vergangen ist. Auch die Waage hat so jemanden. Auch Jahre nach dem Beziehungs-Ende spukt dieser Jemand noch im Kopf – und zwischenzeitlich auch im Herzen des Sternzeichens umher. Dass er ihr schon sehr bald begegnen wird, hilft in dieser Sache nicht unbedingt. Denn anstatt Klarheit macht sich absolutes Chaos im Inneren der Waage breit. Doch vielleicht kann das Tierkreiszeichen diese Gelegenheit auch dazu nutzen, um ein für alle Mal abzuschließen.

Steinbock

Wenn Steinböcke einen Schlussstrich ziehen, dann kann eigentlich so ziemlich alles passieren, aber sie werden ihre Meinung mit Sicherheit nicht ändern. Vor allem nach einer Trennung verfolgt das Sternzeichen das Prinzip: aus den Augen, aus dem Sinn. Doch da hat es die Rechnung ohne eine ganz bestimmte Person gemacht, die offenbar doch mehr Eindruck hinterlassen hat, als gedacht. Im Herbst kommt es nämlich zu einem zufälligen Treffen mit einer alten Liebe. Doch anstatt, dass der Steinbock unbeeindruckt weiterzieht, durchfährt es ihn wie ein Blitz und er wird erkennen, dass da noch etwas ist, das sich lohnt, entdeckt zu werden …