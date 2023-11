Sie gelten als höchst umstritten, aber dennoch legendär: Jene Szenen der Kultserie „Die Simpsons“, in denen Homer seinen Sohn Bart würgt. Doch Fans der Show müssen sich ab Staffel 35 davon verabschieden. Denn das Würgen gehört ab sofort der Vergangenheit an.

Still und heimlich haben die Serienmacher diese Szenen aus künftigen Folgen gestrichen.

Kein Würgen mehr: „Die Simpsons“ verzichten auf Kultszenen

Wenn Familienvater Homer Simpson seinen frechen Sohn Bart würgt, bis diesem die Augen aus dem Kopf treten, dann ist das nur einer der Jahrzehnte langen Running Gags der Zeichentrick-Serie. Doch jetzt, nach mehr als 30 Jahren, ist offenbar Schluss damit. Bart wurde in den neueren Folgen schon länger nicht mehr gewürgt. Laut Independent war das letzte Mal in Staffel 31, die von 2019 bis 2020 lief. Offenbar ist das dem Publikum nicht sonderlich aufgefallen. Bis jetzt! Denn in Episode drei der bereits 35. Staffel, sorgt eine bestimmte Szene für Aufsehen.

Darin begrüßen die Simpsons eine neue Familie in ihrer Nachbarschaft. Homer schüttelt dem Neuen dabei die Hand, worauf dieser anmerkt: „Das ist ein ganz schön fester Händedruck“. Homer scherzt daraufhin gegenüber seiner Frau: „Siehst du, Marge? Den Jungen zu würgen, hat sich gelohnt.“ Dann fügt er noch hinzu: „War nur ein Scherz. Das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert“. Für Fans ist das ein eindeutiges Statement der Serienmacher, dass die Würgeszenen in Zukunft nie wieder gezeigt werden.

Fans sind geteilter Meinung

Wie die große Veränderung beim „Die Simpsons“-Publikum ankommt? Gemischt! Einige schreiben auf X (früher Twitter), dass sie froh sind, dass diese Gewaltszenen der Vergangenheit anhören. „Wurde aber auch Zeit“, so ein User. „Es hat lange gedauert, aber endlich haben sie es gelernt“, so eine weitere Person. „Ich wusste, dass mein Junge Homer dazulernen wird. Er ist ein schlaues Kerlchen“, freut sich ein Fan.

Doch nicht alle sind zufrieden mit der Entscheidung der Serienmacher. Das Streichen der legendären Szenen stößt einigen bitter auf. „Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Bitte sag mir, dass Homer nicht aufgegeben hat, Bart zu erwürgen. Das ist einer meiner Lieblingsgags“, zeigt sich eine Person frustriert.