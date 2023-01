Den Blick optimistisch nach vorne richten und Altlasten hinter uns lassen – das wollen wir alle im Jahr 2023. Doch nicht immer lässt dies das Schicksal auch zu. Vor allem diese drei Sternzeichen müssen jetzt stark sein. Denn in den kommenden Monaten holt sie ihre Vergangenheit zum Teil wieder ein.

Diese Tierkreiszeichen werden 2023 mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Skorpion

Der Skorpion ist ein besonders nachtragendes Sternzeichen und lässt seinem Zorn über Ereignisse auch noch Jahre später freien Lauf. Er kann einfach nicht loslassen. Im Jahr 2023 wird ihm dieses Verhalten zum Verhängnis. Denn eine Person, über die sich der Skorpion nun schon länger zornig auslässt, will das angespannte Verhältnis nicht weiter akzeptieren. Aus Sicht dieser Person gibt es immer zwei Seiten einer Geschichte – und sie will die Sache klären. Der Streit könnte nämlich ganz einfach beiseite geschoben werden, wenn der Skorpion seinen Stolz für einen Moment vergessen könnte und einen Schritt auf andere zugehen würde.

Waage

Die Waage geht Konflikten immer aus dem Weg. Das rächt sich jetzt. Denn in den nächsten Monaten holt sie ein nicht geklärter Streit aus der Vergangenheit wieder ein, der sie sehr verunsichern wird. Diesmal darf sie diesen aber nicht einfach wieder vertagen. Denn der Konflikt muss endlich ausgetragen werden. Die Waage wird mit dieser Erfahrungen lernen, dass Verluste manchmal nötig sind, um endgültig mit etwas abschließen zu können. Nur so kann sie endlich optimistisch in die Zukunft sehen und ihre Bedürfnisse an erster Stelle setzen.

Fische

Fische denken oft über die Vergangenheit nach und werden dabei sehr nostalgisch. „Früher war alles besser“ – das ist der Standardspruch, den man von diesem Sternzeichen ständig zu hören bekommt. Aber besonders in der Liebe kann das schnell mal nach hinten losgehen. Denn Fische neigen zu chronischen Liebescomebacks mit Ex-Partnern bzw. Ex-Partnerinnen. Das nächste Comeback steht schon wieder in den Startlöchern – doch das ist womöglich keine so gute Idee. Denn schon bald wird klar, weshalb es damals zur Trennung gekommen ist. Fische müssen somit lernen, die Vergangenheit nicht zu verklären.