150 Tage Gefängnis lautet das Urteil für „Empire“-Star Jussie Smollett. Der Schauspieler soll ein Gewaltverbrechen an sich selbst vorgetäuscht haben. Laut Anklage wollte er damit seine Bekanntheit steigern.

Bis zuletzt beteuerte er jedoch seine Unschuld.

Jussie Smollett muss ins Gefängnis

Das Urteil ist gefallen: Jussie Smollett muss 150 Tage ins Gefängnis und eine Geldstrafe in der Höhe von 120.000 US-Dollar bezahlen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Obendrauf gibt es auch noch eine Bewährungsstrafe von 30 Monaten. Der „Empire“-Star soll die Polizei belogen und ein Gewaltverbrechen vorgetäuscht haben. Daher befand man ihn vor dem Gericht in Chicago jetzt auch in fünf Anklagepunkten wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig.

Richter James Linn erklärte vor Gericht, dass Smolletts Aktion für tatsächliche Opfer Folgen haben könnte. Denn für sie könnte es jetzt vielleicht schwieriger sein, an die Öffentlichkeit zu gehen. Smollett habe sein Leben selbst ruiniert, weil er die öffentliche Aufmerksamkeit mit allen Mitteln gewollt habe. „Sie suchten nach Aufmerksamkeit, Sie wollten noch berühmter werden“, so der Richter zu dem Schauspieler.

Doch bis zum Schluss beteuerte Smollett seine Unschuld. „Ich habe das nicht getan!“, soll er nach der Urteilsverkündung gerufen haben. Wie die New York Times berichtet, wollen die Anwälte des Schauspielers Berufung einlegen.

Gefakter Überfall 2019

Doch was ist genau passiert? Im Jahr 2019 gab Jussie Smollett bei der Polizei an, Opfer eines Hassverbrechens geworden zu sein. Zwei weiße Männer hätten ihn auf offener Straße angegriffen, geschlagen und homophob sowie rassistisch beleidigt. Die angeblichen Täter sollen Anhänger von Donald Trump gewesen sein und ihm eine Schlinge um den Hals gelegt haben.

Wie sich dann jedoch herausstellte, soll Smollett zwei Männer extra dafür bezahlt haben, ihn anzugreifen. Laut Anklage wollte er mit dieser Aktion seine Bekanntheit steigern. Bereits vor drei Jahren landete der 39-Jährige deshalb wegen Falschaussagen und der Störung des öffentlichen Friedens vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ließ den Fall dann aber überraschend fallen.

Smollett musste nur Sozialstunden leisten und 10.000 US-Dollar Strafe zahlen. Ein Sonderstaatsanwalt rollte den Fall 2020 jedoch wieder auf und der Schauspieler musste erneut vor Gericht erscheinen. Diesmal hatte der Prozess jedoch weitaus heftigere Folgen.