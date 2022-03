Die Folge, auf die jeder GNTM-Fan gewartet hat, ist da: Das große Umstyling! Doch nicht alle Kandidatinnen kommen in den Genuss einer neuen, frechen Frisur. Während die einen Rotz und Wasser heulen, weil sie einen giftgrünen Bob bekommen, erkunden die anderen die Luxus-Villa in den Hollywood-Hills.

Am Ende kommt es auch noch zu einem Riesen-Eklat am Laufsteg!

GNTM: Umstyling sorgt mal wieder für Drama

Hand aufs Herz: Die Umstyling-Folge von GNTM ist wohl jedes Jahr das Highlight der Staffel. Doch schon zu Beginn bekommen die Kandidatinnen – und somit auch wir – einen kleinen Dämpfer. Denn nicht alle Nachwuchsmodels kommen in den Genuss einer neuen Frisur. Wie jetzt? Anstatt 21 Models, die teilweise heulen, weil sie nicht damit gerechnet haben, blondiert und kahl rasiert zu werden, sehen wir das nur bei acht Kandidatinnen? Hm. Okay.

Aber es geht schon mal gut los: Die zurückhaltende Vanessa soll mit einer neuen Frise mehr aus sich rauskommen. Hätte die Arme aber im Vorhinein gewusst, dass sie sich von ihrer langen, braunhaarigen Mähne verabschieden und dafür mit einem giftgrünen Bob samt Stirnfransen anfreunden muss, hätte sie sich die Teilnahme an der Show wohl nochmal überlegt. Aber gut, dafür ist es jetzt auch zu spät. Anfangs hält die Kandidatin das Prozedere noch sehr tapfer durch. Doch je länger sie im Friseur-Stuhl sitzt und je weniger man von ihrem alten Ich sieht, desto mehr Mitleid haben wir mit ihr. Lieselottes Kommentar dazu: „Jetzt bist du etwas Besonderes!“. Danke für nix!

Drama gibt es auch bei Sophie. Denn sie kann sich nicht vorstellen, sich von ihren blonden Haare zu verabschieden. Tja, nur blöd, dass man sich dafür entschieden hat, ihr eine pechschwarze Mähne samt Extension zu verpassen. Laut Heidi Klum hat man aus ihr jetzt eine Megan Fox gemacht. Oooder Morticia Addams von der „Addams Family“. Sophie sagt dazu: „Blond ist MEINE Personality. Ich werd im Herzen IMMER eine Barbie bleiben. Das ist DIE Veränderung 2022″. Ja, ist klar …

Luca hingegen bekommt eine Dauerwelle verpasst und sorgt mit ihrem Lockenwickler-Look für Lacher. Heidi merkt an, dass das Mittel für die Dauerwellen so riecht, als „hätte hier jemand Dünnschiss“. Toll!

Kommen wir zu Jasmin. Die Kandidatin ist schon während dem Umstyling UNGLAUBLICH genervt von einfach allem. Dass sie dann auch noch eine Perücke bekommt, die ihr so gar nicht zu gefallen scheint (weil Haare zu lang), macht die Sache auch nicht besser. Heidi ignoriert die Kommentare einfach mal und macht das, was sie immer macht: Genau das Gegenteil von dem, was die Models möchten. Diabolisch wie Frau Klum nun eben ist, ordert sie dem Perücken-Maestro gleich mal an, die Haare NOCH länger zu machen. Tja, blöd gelaufen.

Noella bekommt violette Haare und freut sich unglaublich darüber!

Lieselotte sieht mit ihrem aufgefrischten Look sogar NOCH besser aus. Model-Mama Heidi spekuliert darauf, dass sie mit der neuen Frisur auch einen Mann finden wird.

An dieser Stelle müssen wir auch noch den Männer-Gossip zwischen den beiden Ladies erwähnen. Denn Lieselotte ist mit Heidi sämtliche Ex-Männer (also die von Heidi) durchgegangen und hat ihr Urteil abgegeben. Den Seal fand sie toll. Tom auch. Und beim Italiener (also Flavio Briatore) weiß die 66-Jährige ganz genau, wie der Hase läuft. Schließlich lebt sie selbst seit Jahren in Bella Italia.

Und dann waren da auch noch Vivien, die in einem kräftigen Blond erstrahlt:

Und Jessica, die mit der Perücke in Brauntönen wirklich umwerfend aussieht:

Luxus-Villa in Los Angeles

Während die eine Gruppe also ein Umstyling bekommt, erkunden die anderen Meeedchen schon mal ihre neue Unterkunft. Und die hat es wirklich in sich. Eine Luxus-Villa mitten in den Hollywood Hills mit Ausblick auf das berühmte Hollywood-Sign. Für Anita (ihr wisst schon, die, die gerne Schweine schlachtet) ist das Anwesen sogar so groß, „dass ihr ganzes Dorf dort wohnen könnte“. Ihre Aussage, nicht unsere!!

Und was machen die Kandidatinnen, nachdem sie erst mal kreischend in alle Zimmer gewuselt sind und sich die besten Betten gecheckt haben? Riiiichtig: Erstmal den Infinity Pool testen, indem sie voll bekleidet hineinhüpfen. Wir fragen uns: Wieso machen das immer alle? Ist das ein ungeschriebenes Gesetz, von dem wir nichts wissen? Denn spätestens, wenn man triefend nass wieder aus dem Pool steigt, bereut man die Sache doch, oder? ODER? Ach, und viel Spaß, den beißenden Chlorgeruch wieder aus der Kleidung zu bekommen.

Eklat am Laufsteg

Der Entscheidungs-Walk ist wieder eine Nummer für sich. Die Models müssen über eine überdimensionale Lidschattenpalette laufen, nachdem sie aus einer riesigen Puderdose gestiegen sind. Das sah jedoch mehr nach einem Bastelprojekt in der zweiten Klasse Volksschule, als nach einem seriösen Laufsteg aus.

Was für ein Laufsteg! Bild: ProSieben / Richard Hübner

Wie dem auch sei: Gastjurorin, Ex-GNTM-Kandidatin und jetziges Curvy-Model Sarina Nowak nimmt neben Heidi Klum Platz und bewertet die Leistungen der Models. Für Anita geht es gleich mal holprig los: „Ich bin aus der Puderdose rausgefallen“, sagt sie so, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.

Gastjurorin Sarina Nowak. Bild: ProSieben / Richard Hübner

Und auch die anderen haben scheinbar große Schwierigkeiten, elegant aus dieser Puderdose zu klettern. Wie etwa die 68-jährige Barbara. Heidi scheint so unzufrieden mit der Leistung zu sein, dass sie gleich mal rausfliegt. Die restlichen Kandidatinnen sind schockiert. Immerhin ist Babsi eine der wenigen, die bereits einen Job ergattert hat.

Und dann war da ja auch noch das Drama um Jasmins Haare. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, war sie so unzufrieden mit der Länge, dass sie eine der Stylistinnen einfach mal gefragt hat, ob sie die Perücke einfach wieder kurz schneiden kann. Gesagt, getan. Doch das hätte sie mal lieber lassen sollen. Denn Adler-Auge Heidi fällt sofort auf, dass mindestens 30 Zentimeter fehlen. „Deine Perücke hat 7.000 Euro gekostet. Das sind echte Haare! Weißt du, wie lange diese Person die Haare hat wachsen lassen, dass sie so lang sind?“, schimpft Heidi. Auch Curvy-Model Sarina stimmt zu: „Das finde ich ein bisschen respektlos.“

Da waren Jasmins Haare noch lang …Bild: ProSieben / Richard Hübner

Die Folge: Jasmin fliegt ebenfalls raus. Heidis Resümee: Jasmins Rauswurf hatte nichts mit ihren Haaren zu tun, obwohl sie das „ganz schön scheiße fand“. Naaa klar!

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.