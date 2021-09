Auf Instagram gab die Fruendin von KJ Apa jetzt bekannt, dass ihr gemeinsames Kind auf der Welt ist. Von den “Riverdale”-Kollegen gab es zahlreiche Glückwünsche.

Auch Name und Geschlecht des Babys werden bereits verraten.

Nachwuchs bekommt KJs Namen

“Er ist eine perfekte Vollkommenheit. Ich bin die glücklichste, jetzt zwei Männer in meinem Leben zu haben, die mein Herz mit dieser kosmischen, gigantisch großen Liebe füllen“, schreibt das Model Clara Berry in ihrem Instagram Post. Der Nachwuchs sei bereits am 23. September zur Welt gekommen. Auch den Namen verrät Berry: Sasha Vai Keneti Apa.

Der Sohn hat also den Nachnamen von Berrys Partner und “Riverdale”-Star KJ Apa bekommen. Auch der dritte Name ist an Vater KJ angelehnt, dessen richtiger Name Keneti James ist.

“Riverdale”-Stars gratulieren

Der Schauspieler teilte das Bild übrigens auch in seiner Instagram-Story. Für Apa war es eine besonders aufregende Woche, erzählt er in einem Instagram-Video. Denn der Geburtstag seines Sohnes war auch gleichzeitig der Release-Tag seines Albums “Clocks”. In dem Video bedankt er sich für die Unterstützung seiner Fans und erzählt, dass es Mutter und Baby sehr gut gehe.

Die frohen Nachrichten feiern auch seine “Riverdale”- Kollegen. Auf Instagram gratulieren dem Paar zahlreiche Co-Stars. Lili Reinhart schreibt etwa: “Kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen”. Auch Vanessa Morgan, die Anfang des Jahres selbst Mutter geworden ist, gratuliert online und betont “River’s neuer Bestie”, in Anspielung auf ihren eigenen Sohn.

Apa und Berry haben die Schwangerschaft im Mai bekannt gegeben. Das Paar hat seine Beziehung im Februar 2020 öffentlich gemacht und turtelt seitdem online und offline. Zur Veröffentlichung von seinem Album dankte Apa seiner Lebensgefährtin ganz besonders und teaste bereits den Effekt der Geburt an. Auf Instagram schrieb er nämlich “Clara Berry, danke dafür, dass du meine Liebe zu dir diese Woche in eine andere Dimension gebracht hast.”