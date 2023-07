Er hat den perfekten Schwung, sieht mega fluffig aus und bringt sofort jede Menge Volumen in das Haar – die Rede ist von Barbies ikonischem Pferdeschwanz. Dank des Hypes um den Film mit Margot Robbie avanciert der sogenannte „Barbie Ponytail“ gerade zu der ultimativen Frisur des Sommers 2023. Retro-Vibes inklusive!

Wir verraten euch, wie ihr den verspielten Hairstyle easy nachmachen könnt.

Der Barbie Ponytail erobert die Beautyszene!

„Come on Barbie, let’s go Party“ – lautet ganz klar das Motto des Sommers 2023. Und nicht mehr lange, liebe missen – dann können wir endlich Margot Robbie in ihrer Rolle als ikonische Puppe in dem Film „Barbie“ bestaunen. Genauer gesagt ist es am 21. Juli soweit und der Film startet endlich in den Kinos. Und natürlich dient der Streifen auch weiterhin als Inspo in Sachen Beautytrends. Nach Nails und Make-up sind jetzt aber die Haare dran. Konkret liebäugeln wir gerade mit Barbies ikonischem Pferdeschwanz.

Auf den sogenannten „Barbie Ponytail“ haben wir förmlich gewartet. Denn gerade in den heißen Sommermonaten sind wir natürlich für jeden Frisurentrend, bei dem wir die Haare zusammenbinden können, dankbar. Doch der Hairstyle ist eben nicht nur praktisch, sondern schaut mega cute, verspielt und gleichzeitig auch noch elegant aus. Was will man mehr? Vielleicht Volumen? We got you! Denn selbst bei besonders feinem Haar leistet der Barbie-Pferdeschwanz solide Arbeit. Doch was genau macht ein Ponytail im Barbie-Core-Style nun genau aus?

Das macht den Pferdeschwanz im Barbie-Style aus

Im Grunde basiert der Barbie Ponytail auf einem klassischen Pferdeschwanz. Doch die Haare werden nicht einfach zusammengebunden. Denn die Frisur zeichnet sich durch ein hübsches Finish im Stil der 70er Jahre aus. Was das genau heißt? Der Ponytail wird hoch am Hinterkopf getragen. Essenziell sind hier vor allem Schwung und Volumen! Dadurch versprüht der Barbie-Hairstyle ordentlich Retro-Vibes. Gleichzeitig bekommt Barbies Hairstyle aber auch einen zeitgemäßen Twist.

Nicht nur Margot Robbie ist bereits ein Fan des Ponytails, auch Paris Hilton feiert den Barbie-Hairstyle gerade. Beide Stars setzen am liebsten auf zarte Wellen in den Haaren!

So kreiert ihr den Look

Falls ihr kurze Haare habt, müssen wir euch nun leider enttäuschen. Denn für den Look benötigt man mindestens schulterlanges Haar. Am besten ihr wascht die Haare zuerst und beginnt dann mit dem Styling. Los geht’s!

Step 1: Zuallererst wird eure Mähne mit einer großen Rundbürste geföhnt. Danach könnt ihr gegebenenfalls noch mit einem Lockenstob Wellen in euer Haar zaubern. Hitzeschutz natürlich nicht vergessen! Bei besonders trockenen Spitzen solltet ihr Haaröl in die Spitzen geben. Denn es ist wichtig, dass die Haare bei diesem Look besonders gepflegt aussehen.

Step 2: Im nächsten Schritt werden die Haare mit einem Haargummi zu einem gewöhnlichen Ponytail, der hoch am Hinterkopf sitzt, zusammengebunden.

Step 3: Für den klassischen Barbie-Hairstyle ist eine seitliche Strähne ein MUSS. Denkt also vor dem zusammenbinden daran, diese Strähne auszulassen. Wer es gern etwas mehr im Stil der Gen Z mag, kann auf zwei dünnere Strähnen, links und rechts, setzen. Der Look versprüht mindestens genau so viel Barbie-Vibes!

Step 4: Jetzt wird es etwas knifflig. Versucht mit den Fingern zwischen Ansatz und Haargummi einen kleinen Spalt zu kreieren. Durch diesen schiebt ihr dann den gesamten Ponytail – von unten nach oben.

Step 5: Zieht den Pferdeschwanz dann nochmal fest und lasst diesen nach hinten über den Knoten fallen. Durch den Trick wird der Pferdeschwanz besonders bouncy und voluminös.

Step 6: Tragt zum Schluss noch etwas Haarspray auf. Mit einem Glanzspray könnt ihr der Frisur noch ein glossy Finish verleihen.

Die Beschreibung des Knotens ist euch zu kompliziert? Tipp: Auf Tiktok finden sich unzählige Tutorials zu der süßen Barbie-Frisur. Hier könnt ihr euch das Vorgehen ganz genau ansehen:

Wer will kann die Frisur übrigens noch mit einer Haarklammer fixieren. Die Hairclaw verleiht dem Ponytail nicht nur eine extra Portion Volumen, sondern auch noch jede Menge Y2K-Vibes. Was den Retro-Barbie-Style direkt in das Jahr 2023 befördert. Viel Spaß beim Nachstylen!