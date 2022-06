Gefühlt im Minutentakt tauchen gerade neue Bilder vom Set des neuen „Barbie“-Films auf. Margot Robbie und Ryan Gosling schlüpfen dabei in die Rolle des Plastik-Traumpaares. Das Netz hat so einige Gedanken dazu und kann aktuell gar nicht mehr aufhören, über das auffällige Aussehen der beiden zu diskutieren.

Was hinter dem Mega-Hype steckt und warum alle einen Film feiern, den es noch gar nicht gibt, lest ihr hier.

Darum sind gerade alle von Margot Robbie & Ryan Gosling besessen

Der Sommer beginnt mit knalligen Farben und auffälligen Looks. Zumindest, wenn es nach dem „Barbie“-Film geht. Denn der neue Streifen, mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken, fährt gerade durch die Decke. Immer wieder tauchen Set-Fotos auf, die sofort um die Welt gehen und hitzige Diskussionen auslösen. Denn als wäre die Verwandlung der beiden Schauspieler*innen in das Traumpaar aus Plastik nicht schon heftig genug, polarisieren sie jetzt auch mit ihrem Style.

Stählernes Sixpack, platinblondes Haar und pink all over: Das sind die ersten Eindrücke, die wir vom „Barbie“-Filmset bekommen haben. Und dazu haben viele Menschen eine Meinung. Die einen feiern den Look der wohl berühmtesten Puppen der Welt, andere sehen es als vollkommen übertrieben an und fürchten, dass der Film floppen könnte. Die eindeutige Mehrheit spricht sich aber für den Real-Life-Streifen aus.

Doch was steckt hinter dem Hype, den ein Film ausgelöst hat, den es noch gar nicht gibt? „Barbie“ kommt nämlich erst im Juli 2023 ins Kino. Für viele spielt definitiv der Nostalgie-Faktor eine große Rolle. Schließlich sind die meisten von uns mit Barbie-Puppen jeglicher Art aufgewachsen und haben sich bestimmt das eine oder andere Mal vorgestellt, wie es wäre, wenn die Plastik-Puppe plötzlich zum Leben erwacht. Genau das passiert jetzt in dem Film. Man sieht Barbie mit ihren BFFs (unter anderem America Ferrera), in ihrem schicken Cabrio und Hand in Hand mit Boyfriend Ken.

Andere feiern auch die Botschaft, die die Figur „Barbie“ mitbringt. In einer Pressemitteilung hieß es, dass die blonde Puppe „Selbstvertrauen, Neugier und Kommunikation“ in der Kindheit fördere und Kinder dazu ermutige, „sich in aufstrebenden Rollen von einer Prinzessin bis zum Präsidenten vorzustellen“. Denn in der Welt von Barbie ist wirklich alles möglich – wie wir ja alle wissen.

Dazu kommt noch die Tatsache, dass Margot Robbie und Ryan Gosling in ihren ikonischen Rollen auch einfach unheimlich gut aussehen und laut den Bildern auch eine außerordentliche Chemie entwickelt haben. Denn mal ehrlich: Wenn Barbie & Ken schon zum Leben erwachen und menschlich werden, dann bitte GENAU so! Deshalb können es alle auch gar nicht mehr erwarten, bis der Film in die Kinos kommt. Und wenn wir schreiben „alle“, dann meinen wir auch ALLE:

… selbst die Hardcore-Boys …

Three tickets for Barbie please pic.twitter.com/PmgTqSqatN — Poppins🏴‍☠️🦇 (@LadyMacbread) June 28, 2022

Diese Fotos lösen einen Hype aus

Jetzt sind neue Fotos vom Set in Venice Beach in Kalifornien aufgetaucht. Darauf sind Robbie und Gosling zu sehen, wie sie im 80ies-Look Inlineskaten und ihre gebleachten Zähne präsentieren – das alles natürlich im Partnerlook und ganz unter dem Motto: „Alles Neon!“ Aufmerksamen Fans ist sofort aufgefallen, dass dieses Kostüm tatsächlich existiert.

I’m living for the references in these bts Barbie shots for the movie 🤩 @Barbie #barbie pic.twitter.com/LDt7x5sjMV — Ashleeta (@Ashleeta) June 28, 2022

Und dann gibt es da natürlich auch noch Barbie & Ken im pink schillernden Westernlook samt weißen Cowboyhüten:

#Barbie is about to make all the money in the world 😳 pic.twitter.com/xiQxfGhYKv — Cris Parker (@3CFilmss) June 22, 2022

So klingt Margot Robbie als Barbie

Als wären all die Fotos nicht schon polarisierend genug, ist jetzt auch noch ein Clip aufgetaucht, auf dem man die Stimme von Margot Robbie als Barbie hört. Darin ist die 31-jährige Schauspielerin zu sehen, wie sie auf Inlineskates unterwegs und ruft: „Seid ihr bereit für ein bisschen Spaß?“ Das Netz ist sich jedenfalls einig: Genauso sollte eine Barbie-Puppe auch klingen, wenn sie sprechen könnte. Hoch, amerikanisch und richtig fröhlich.

MARGOTS BARBIE VOICE WAITT pic.twitter.com/rsbpwQtChU — nai (@margotswhore) June 27, 2022

Die positiven Kommentare häufen sich: „Ich kann es kaum erwarten, diesen Film zu sehen“, schreibt jemand. Ein anderer User kommentiert: „Ich werde diesen Film so oft anschauen!“. Eine weitere Person ist sich sogar sicher, dass Margot Robbie dafür einen Oscar kassieren

Film will mit Klischees brechen

Trotzdem bleiben noch einige Fragen offen. Denn über die Storyline ist noch nicht wirklich viel bekannt, außer dass eine Puppe aus „Barbieland“ verbannt wird, weil sie scheinbar nicht perfekt genug ist und von nun an in der realen Welt zurechtkommen muss. Auf den ersten Blick könnte man allerdings meinen, dass sich die Real-Life-Verfilmung von Regisseurin Greta Gerwig („Little Women“) an einigen Klischees bedient. Das stimmt in gewisser Weise auch. Allerdings soll der Film mit eben diesen Klischees brechen und mal richtig aufräumen. Im Interview mit der britischen Vogue verrät Margot Robbie bereits vorab: „Die Leute hören ‚Barbie‘ und denken im Allgemeinen ‚Ich weiß, wie dieser Film aussehen wird‘, und dann hören sie, dass Greta Gerwig das Drehbuch schreibt und Regie führt, und sie sagen: ‚Oh, naja, vielleicht auch nicht.'“

Schauspielerin Olivia Wilde schrieb in ihrer Insta-Story sogar „Das ist der Film, der uns alle retten wird“. Mit diesen Aussagen kann der Film ja nur ein voller Erfolg werden 🙂

Was sagt ihr zu den Set-Bildern? Krass! Ich freu mich schon auf den Film. Kann den Hype nicht so ganz verstehen …

