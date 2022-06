We know: Im Sommer verbringt man seine Zeit am liebsten draußen, beim Schwimmen oder sowieso im Urlaub. Aber hin und wieder entflieht man auch gerne der Hitze und startet eine neue Serie oder sieht sich einen guten Film an. Worauf ihr euch im Juli 2022 in Sachen Streaming freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Denn wir haben für euch die Highlights auf Netflix, Prime Video und Co. zusammengefasst.

Diese Serien kommen im Juli 2022

Auch im Hochsommer haben die Streamingdienste wieder so einige Serien auf Lager, die ein ziemlich hohes Binge-Watching-Potenzial mitbringen! Aber seht selbst …

1. Juli

Stranger Things, Staffel 4 – Teil 2 (Netflix)

New Amsterdam, Staffel 2 (Netflix)

Guilt, Staffel 1 (Prime Video)

The Terminal List, Staffel 1 (Prime Video)

2. Juli

King of Stonks, Staffel 1 (Netflix)

3. Juli

P-Valley, Staffel 2 (Prime Video)

6. Juli

Control Z, Staffel 3 (Netflix)

Uncle From Another World, Staffel 1 (Netflix)

Captive Audience: A Real American Horror Story, Staffel 1 (Disney+)

Gelobtes Land, Staffel 1 (Disney+)

American Horror Story, Staffel 1 – 9 (Disney+)

Berry, Staffel 3 (Sky)

8. Juli

How to Build a Sex Room, Staffel 1 (Netflix)

Die längste Nacht, Staffel 1 (Netflix)

Boo, Bitch, Staffel 1 (Netflix)

Capitani, Staffel 1 (Netflix)

In With The Devil, Staffel 1 (AppleTV+)

Duck & Goose, Staffel 1 (AppleTV+)

10. Juli

The Girl from Plainville, Staffel 1 (Prime Video)

11. Juli

Damaged Goods, Staffel 1 (Prime Video)

12. Juli

Verändere dein Bewusstsein, Staffel 1 (Netflix)

13. Juli

Es tut verdammt weh, Staffel 1 (Netflix)

Das Rätsel um D.B. Cooper, Staffel 1 (Netflix)

14. Juli

Resident Evil, Staffel 1 (Netflix)

15. Juli

Farzar, Staffel 1 (Netflix)

Country Queen, Staffel 1 (Netflix)

Mom, Don’t Do That!, Staffel 1 (Netflix)

Remarriage & Desires, Staffel 1 (Netflix)

Alba, Staffel 1 (Netflix)

One Mic Stand, Staffel 1 (Prime Video)

Forever Hamptons, Staffel 1 (Prime Video)

20. Juli

It Was Always Me, Staffel 1 (Disney+)

Wild Crime, Staffel 1 (Disney+)

Breeders, Staffel 2 (Disney+)

Marvel’s Runaways, Staffel 3 (Disney+)

Impact mit Gal Gadot, Staffel 1 (Disney+)

21. Juli

Die Schüsse von München, Staffel 1 (Sky)

The Baby, Staffel 1 (Sky)

22. Juli

The Staircase Staffel 1 (Sky)

Trying, Staffel 3 (AppleTV+)

26. Juli

Santa Evita, Staffel 1 (Disney+)

27. Juli

Der meistgehasste Mann im Internet, Doku-Serie (Netflix)

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 (Disney+)

T.O.T.S., Staffel 2 (Disney+)

Light & Magic, Staffel 1 (Disney+)

Abbott Elementary, Staffel 1 (Disney+)

Black-ish, Staffel 7 (Disney+)

9-1-1: Lone Star, Staffel 3 (Sky)

Black Lake, Staffel 3 (Sky)

29. Juli

Uncoupled, Staffel 1 (Netflix)

Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad, Staffel 1 (Netflix)

Paper Girls, Staffel 1 (Prime Video)

Amber Brown (AppleTV+)

31. Juli

Queer as Folk, Staffel 1 (Prime Video)

Diese Filme kommen im Juli 2022

Egal ob ihr euch euer eigenes Outdoor-Kino bastelt oder den Film im kühlen Wohnzimmer bei ein paar erfrischenden Drinks anseht, im Juli habt ihr jedenfalls mehr als genug Auswahl!

1. Juli

Mama (Prime Video)

The Boss (Prime Video)

Untote wie wir – Man ist so tot, wie man sich fühlt (Prime Video)

Year One – Aller Anfang ist schwer (Prime Video)

Venom (Disney+)

Halloween Kills (Sky)

4. Juli

Online für Anfänger (Sky)

6. Juli

Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen (Netflix)

Das Mädchen auf dem Bild, Doku (Netflix)

8. Juli

Gefährliche Liebschaften (Netflix)

Incantation (Netflix)

Jewel (Netflix)

Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls (Netflix)

11. Juli

Für Jojo (Netflix)

Malnazidos – Im Tal der Toten (Netflix)

12. Juli

Der Mörder meiner Tochter, Doku (Netflix)

Verändere mein Bewusstsein, Doku (Netflix)

13. Juli

Unter der Sonne Amalfis (Netflix)

Bob’s Burgers – Der Film (Disney+)

15. Juli

Überredung (Netflix)

The Princess (Disney+)

Made in America (Disney+)

16. Juli

Schachnovelle (Sky)

18. Juli

Life is Life (Netflix)

20. Juli

Dear Evan Hansen (Sky)

22. Juli

The Gray Man (Netflix)

The Darkest Minds – Die Überlebenden (Disney+)

Goodbye Christopher Robin (Disney+)

Isle of Dogs – Ataris Reise (Disney+)

Love, Simon (Disney+)

27. Juli

Pipa (Netflix)

28. Juli

Haarige Angelegenheit (Netflix)

29. Juli

Purple Hearts (Netflix)

The Entitled (Netflix)

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann (Disney+)

Plan B (Disney+)

Damit bleibt uns nur eines zu sagen: Happy Streaming!

