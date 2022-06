Die Zeit ist gekommen, in der wir genüsslich in der Sonne liegen und einen kühlenden Drink schlürfen, der gleichzeitig auch Urlaubsfeeling auslöst. Welche Getränke in diesem Sommer besonders angesagt sind, lest ihr hier.

Gaaaanz wichtig: Immer ausreichend Eiswürfel parat haben!

1. Lavendel-Limo mit Zitrusfrüchten

Gibt es etwas, das mehr nach Sommer schreit, als Lavendel UND Zitrusfrüchte? Wir sagen Nein. Deshalb gibt es hier auch das Rezept für eine besonders leckere und erfrischende Limo, die locker zu eurem Go-To-Drink in den nächsten paar Monaten werden kann. Bereit?

Zutaten für den Lavendelsirup:

250 ml Wasser

3 EL getrocknete Lavendelblüten

1/2 Bio Zitrone

150 g Zucker

Zubereitung für den Lavendelsirup:

Bevor ihr die köstlich kühle Limo genießen könnt, müsst ihr erst noch den Lavendelsirup zubereiten. Natürlich könnt ihr auch einen gekauften Sirup verwenden, schmeckt jedoch nur halb so gut, trust us! Also: Zuerst füllt ihr Zucker, Wasser und den Abrieb der halben Zitrone in einen Topf. Dann lässt er die Mischung aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Jetzt nehmt ihr den Topf von der heißen Herdplatte und fügt die getrockneten Lavendelblätter sowie den Saft der Zitrone hinzu. Die Flüssigkeit sollte dann abkühlen und durch ein Baumwolltuch in eine verschließbare Flasche gefüllt werden und voilà, ihr habt einen selbstgemachten Lavendelsirup, den ihr auch noch für andere Getränke oder Speisen verwenden könnt.

Zutaten für die Limonade:

Lavendelsirup

Mineralwasser

1 Bio Zitrone

1 Bio Orange

Eiswürfel

Zubereitung für die Limonade:

Ein beliebig großes Glas bis zur Hälfte mit Eiswürfel füllen, dann Zitronen und Orangenscheiben hinzufügen. Einen Esslöfel Lavendelsirup dazumischen und den Rest mit eiskaltem Mineralwasser auffüllen. Das war’s auch schon!

2. Lemon Gin

Gin Tonic mit einem Stück Gurke und etwas Pfeffer: Herrlich! Was ist aber, wenn wir euch sagen, dass es einen Drink gibt, der dieses Summer-Feeling sogar noch toppen kann? Dürfen wir präsentieren: Lemon Gin mit Zitronenschalen und Eis, Eis, Eis!

Zutaten:

50 ml Lemon Gin

100 ml Tonic Water

1 Bio Zitrone

Eiswürfel

Zubereitung:

Zuerst das Glas ordentlich mit Eiswürfel befüllen, dann den Zitronensaft von einer (!) Zitronenspalte darüber träufeln und den Gin hinzufügen. Den Rest des Glases mit Tonic Water auffüllen und mit beliebig vielen Zitronenscheiben garnieren. Prost!

3. Iced Matcha Latte

Auch im Sommer sind wir oft müde und erschöpft. Nichts, was ein guter Matcha nicht richten könnte. Das Grüntee-Pulver wirkt ohnehin schon kühlend. On the Rocks wird er dann zum perfekten Sommer-Drink. Geheimtipp aus der Redaktion: Mit Hafermilch schmeckt’s nochmal besser!

Zutaten:

200 ml Milch (Kuhmilch oder Hafermlich)

1 TL Matchapulver

80 ml Wasser

1 TL Honig oder ein anderes natürliches Süßungsmittel

Eiswürfel

Zubereitung:

An die Matcha-Profis unter euch: Bereitet die Pulver-Wasser-Mischung einfach so zu, wie ihr es normal auch machen würdet und gebt den Matcha dann in ein Glas voller Eiswürfel. Anschließend kalte Milch aufschäumen und das Glas damit bis zum Rand auffüllen. An alle anderen: Am besten ihr nehmt euch einen Cocktailshaker oder eine verschließbare Trinkflasche. Dann füllt ihr kaltes Wasser hinein und lasst das Matcha-Pulver durch ein Sieb laufen. Jetzt heißt es: Ordentlich durchshaken, bis keine Klumpen mehr zu erkennen sind. Dann füllt ihr die Mischung in ein Glas voller Eiswürfel. Anschließend füllt ihr die Milch und den Honig in den Shaker bzw. in die Trinkflasche und schüttelt auch das kräftig durch. Dann füllt ihr damit den Rest des Glases auf und könnt den kühlenden Matcha genießen.

4. Espresso Mint Julep

Nur weil Sommer ist, müssen wir Coffeelover nicht auf unseren geliebten Kaffee verzichten. Dann eben in geeister Form, was nicht weniger lecker schmeckt und dazu auch noch kühlend ist. Wie wäre es dann noch mit einem kleinen Frischekick durch Basilikum und Minze? Klingt vielleicht erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, ist aber definitiv einen Versuch wert.

Zutaten:

1 TL Basilikum-Minz-Sirup

1 Tasse Espresso

Milch

Minzblätter

Eiswürfel

Zubereitung:

Ein Glas oder eine Tasse bis zur Hälfte mit Eiswürfel auffüllen und dem Basilikum-Minz-Sirup beträufeln. Dann kalt aufgeschäumte Milch hinzufügen und einen Espresso-Shot hinzufügen. Alles einmal umrühren, mit frischen Minzblättern dekorieren und einfach nur genießen.

5. Aperol Mule

Kein Sommer ohne leckere Cocktails! Und weil es fast nichts Schöneres gibt, als an einem lauen Abend am Pool, auf der Terrasse oder wo auch immer zu sitzen, gibt es einen Drink, der gleich zwei Hammer-Cocktails vereint. Der Aperol Mule ist – wie der Name schon sagt – eine Mischung aus Aperol Spritz und Moscow Mule.

Zutaten:

4 cl Aperol

5 cl Ingwer-Bier

Bio Limette

Frischer Rosmarin

Eiswürfel

Zubereitung:

Zuerst – wie immer – ein Glas mit Eiswürfeln ausfüllen (je mehr, desto kühlender). Dann den Aperol sowie den Saft einer halben Limette in das Glas füllen. Jetzt kommt das Ingwer-Bier dazu und alles wird gut durchgemischt. Zum Schluss den Drink mit den frischen (dennoch gewaschenen) Rosmarin-Zweigen garnieren.