Meistens ist es ja so: Man nimmt sich das ganze Jahr über vor, viele Bücher zu lesen, doch dann ist erst im Sommer die Zeit gekommen, in der man sich entspannen und darin schmökern kann. Wer noch eine Inspiration braucht, welches Buch er diesmal verschlingen möchte, wird hier sicherlich fündig.

Denn wir haben unsere Favoriten in Sachen Sommerlektüre gesammelt. Happy Reading!

1. „The Colors of your Soul“ von Kim Leopold

Der erste Band der dreiteiligen „California Dreams“-Reihe von Kim Leopold startet schon mal richtig romantisch. Denn er erzählt die Geschichte von zwei YouTube-Stars, die jedoch in zwei vollkommen unterschiedlichen Welten leben. Wie das möglich ist, fragt ihr euch? Ganz einfach: Holly ist eine DIY-Influencerin, die alles liebt, was bunt ist. Pax dagegen reist mit seinem Van um die Welt und bevorzugt die Natur – auf YouTube führt er ein Tagebuch darüber. Für eine Challenge tauschen die beiden ihren Alltag und merken, dass sie selbst, wie auch der jeweils andere mit großer Einsamkeit zu kämpfen haben. Langsam aber sicher knistert es dann aber zwischen den beiden und sie kommen einem Gefühlschaos nicht mehr aus.

Erhältlich hier für ca. 13 Euro.

2. „Grenzenlos“ von Kojo Boison

Kojo Boison ist im echten Leben ein Ex-YouTube-Star und hat nun beschlossen, ein Buch zu schreiben: „Grenzenlos“, so der Titel. Damit möchte er andere Menschen beim selbstbestimmten Leben unterstützen und ihnen zu Grenzenlosigkeit verhelfen. In seinem Leben musste Boison selbst zahlreiche Grenzen überwinden, die sein Leben bestimmt haben. Als Kind wuchs er in Armut auf – Erlebnisse wie Restaurantbesuche waren purer Luxus. Stattdessen waren rassistische Übergriffe, soziale Ungerechtigkeiten und das Gefühl der Chancenlosigkeit allgegenwärtig. Doch jetzt hat er sein Ziel erreicht: Er erarbeitete sich seinem Status als Influencer auch den Titel des deutschen Jo-Jo-Meisters, ist Musiker, Unternehmensberater und Speaker. In seinem Buch möchte er einen Perspektivwechsel anregen, um innere Grenzen zu überwinden, Denkblockaden zu lösen und der Zukunft positiv entgegenzusehen.

Zu kaufen gibt es das Buch hier, um ca. 18 Euro.

3. „Ganz schön wütend“ von Stefanie Reinsperger

Schauspielerin Stefanie Reinsperger kann sich nicht nur in andere Rollen hineinversetzen, sondern auch neue schreiben. In ihrem Buch „Ganz schön wütend“ hat sie jedoch in ihren eigenen Abgründen nach Gefühlen geforscht. Dabei hat sie erkannt: In ihr steckt sehr viel Wut. Und die muss jetzt raus! Erstmals öffnet sich die Autorin und berichtet von ihren beruflichen wie privaten Erfahrungen mit Klischees und Vorurteilen, verbalen Übergriffen und Bodyshaming. Damit möchte sie allen Frauen Mut machen, ihre Emotionen zu zeigen, für sich einzustehen und sich gängigen Klischees zu widersetzen – ein Plädoyer für mehr Diversität und Body Positivity.

Hier könnt ihr das Buch für ca. 25 Euro bestellen.

4. „Da kann ja jede kommen“ von Nicole von Wagner & Yvonne Fricke

Von Nicole und Yvonne können wir noch einiges lernen! Die beiden Autorinnen, die auch mit ihrem Sex-Podcast „Ladylike“ Erfolge feiern, schreiben in ihrem Buch stilvoll über alles, was mit Sex zutun hat. Yvonne schildert ihre intimen Erfahrungen mit anderen Frauen. Nicole macht dasselbe, aber mit Männern. Außerdem beantworten sie auch die besten Fragen, die sie je von ihren Hörern und Hörerinnen erhalten haben. Und das Beste: die beiden behalten dabei immer ein hohes Niveau, sodass man das Buch auch getrost in der U-Bahn lesen kann, ohne dass sich irgendjemand vor Schamesröte an die Perlenkette greifen muss.

Das Buch ist hier für ca. 16 Euro erhältlich.

5. „Die versteckte Apotheke“ von Sarah Penner

Auch Fans von historischen Geschichten werden hier fündig. Sarah Penner schreibt in ihrem Roman über Frauen im 18. Jahrhundert. Auch sie hatten mit gewalttätigen Ehepartnern zu kämpfen. Bis eine Apothekerin sie mit einer besonders tödlichen Arznei rettet. 200 Jahre später stößt eine Historikerin auf die Geschichte der Unbekannten, die mit ihrer versteckten Apotheke das Leben vieler Frauen rettete. Doch dabei ahnt sie nicht, dass sie mit ihrer Recherche Ereignisse in Gang setzt, die besser verborgen geblieben wären …

Gibt’s hier für 22 Euro.

6. „We are Feminists“ von Margarete Stokowski

Wer sich in Sachen Frauenrechte in diesem Sommer noch weiterbilden möchte, der sollte sich das Buch „We are Feminists“ von Margarete Stokowski mal genauer ansehen. Eigentlich unvorstellbar, dass Frauen erst seit 100 Jahren die vollen bürgerlichen Rechte haben. Und dennoch gibt es noch unzählige Baustellen, die wohl leider noch lange nicht fertig sind. Man kann diese Seiten auch als eine Art Handbuch sehen, das einer neuen Generation an Frauen nützlich ist, die für ihre Rechte einsteht. Illustratorin Rebecca Strickson liefert dazu die passenden Grafiken, die alles nochmal vereinfacht darstellen.

Kostet ca. 17 Euro und ist hier zu bestellen.

7. „Auris – Der Klang des Bösen“ von Sebastian Fitzek & Vincent Kliesch

Es ist der bereits vierte Band, der in Zusammenarbeit mit den beiden Thriller-Autoren Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch entstanden ist. Auch diesmal ermitteln Jula Ansorge und Matthias Hegel wieder zusammen. Sie sind erneut einem grausamen Mord auf der Spur, bei dem eine Frau auf brutale Weise getötet wurde. Besonders schockierend: Im Zentrum der Ermittlungen stehen sowohl der Ehemann als auch der Sohn des Mordopfers. Auch wenn das Ermittler-Duo dem Täter immer näher kommt, setzt es damit immer mehr ihr eigenes Leben aufs Spiel.

Das Buch ist hier für ca. 14 Euro zu bestellen.

8. „Likest du noch oder lebst du schon?“ Von Christina Feirer

Im Sommer schalten wir gerne mal ab und besinnen uns auf entspannte Momente. Doch ein Begleiter ist dabei dennoch ständig an unserer Seite: Das Smartphone. Christina Feirer gibt in ihrem Buch sehr wertvolle Tipps, wie man es schafft, aus der digitalen Spirale zu entfliehen, die einen tagtäglich begleitet. Wichtig: Hierbei geht es nicht darum, vollkommen aufs Handy zu verzichten, sondern einfach nur den bewussten Umgang damit zu lernen. Eine Art Digital-Detox-Light, wenn man so möchte.

Für ca. 22 Euro hier zu kaufen.