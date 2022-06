Im Sommer kümmern wir uns gerne um Körperpartien wie Haare, Gesichtshaut und Nägel. Doch es ist auch längste Zeit, dass wir unseren Lippen Aufmerksamkeit schenken! Denn die stehen in dieser Saison im Fokus. Zwar in einer sehr natürlichen Variante, aber auch das will gelernt sein. Das Zauberwort lautet: Gym Lips!

Wir verraten euch, was hinter dem Make-up-Trend steckt und wie ihr ihn ganz einfach nachmachen könnt.

Gym Lips: Der perfekte Look für den Sommer

Zugegeben: Gym Lips klingen, wenn man zum ersten Mal davon hört, vielleicht etwas seltsam. Sofort bildet sich im Kopf ein Bild aus schwitzenden Menschen, die nach einem ganz speziellen Training vollere Lippen haben. Nachdem das physisch gar nicht möglich ist – außer man bekommt einen saftigen Schlag von einer Hantel mitgegeben – dreht sich hier alles um die Natürlichkeit der Lippen. Mit dem Make-up-Trend soll die Lippen-Partie gepflegt, gestylt aber immer noch total natural aussehen. Also wirklich ideal für den Sommer.

Konkret setzt man hier auf einen Lip-Liner, der der eigenen Lippenfarbe so exakt wie möglich entspricht. Dann zieht man die Konturen etwas über den Rand der Lippen hinaus mit dem Stift nach. So schummelt man auch ein bisschen mehr Volumen herbei und ist damit nicht over the top gestylt. Wichtig ist nur, dass man auch wirklich die Farbe der eigenen Lippen trifft; sonst geht der Look nämlich in eine ganz andere Richtung, wenn ihr versteht, was wir meinen. Für ein schönes Finish könnt ihr anschließend noch einen Lip Balm und/oder Lip Gloss auftragen. Wer seine Lippen schon davor pflegt – etwa mit Peeling, Öl oder Maske – sorgt für ein besonders geschmeidiges Ergebnis.

Der Name Gym Lips kommt übrigens davon, dass dieser Make-up-Look so natürlich ist, dass man damit sogar ins Fitnessstudio gehen oder generell Sport machen kann, ohne dabei (in Sachen Make-up) aufzufallen.

Ein Make-up-Trend erobert TikTok

Falls ihr euch fragt, woher der plötzliche Trend rund um Gym Lips kommt, kann es eigentlich nur eine Antwort geben: TikTok! Die New Yorker Make-up-Artistin Kelli Anne Sewell hat den Look kürzlich auf der Plattform geteilt – und weil dieser dort so gut angekommen ist, hat es auch nicht lange gedauert, bis daraus ein regelrechter Hype entstanden ist. Gegenüber Allure verrät der Profi: „Dieser Trend ist so erfolgreich, weil man sich einen bestimmten Lip Liner besorgt und man nicht nach einem Produkt sucht, das ausverkauft ist“. Denn es ist doch eher unwahrscheinlich, dass der gesamte Ort, an dem man sich befindet, genau nach demselben Stift sucht.

„Der perfekte Gym-Lip-Liner sollte mit der Lippenfarbe verschmelzen. Das Ziel ist es, den Look möglichst natürlich hinzubekommen“, so Kelli weiter. Das Beste an dem Trend ist aber wohl, dass man in unter einer Minute fertig sein kann, wenn man weiß, wie man die Lippen am besten umrandet. Auf TikTok teilt die New Yorkerin einige Tutorials zu Gym Lips und zeigt dabei, wie einfach und schnell dieser Trend geht.

@makeupxka GYM LIPS W MY BEST FRIEND @Jenna Leigh Noons #gymlips #gymlip I’m using @Patrick Ta Beauty she’s proud and she is using @Pat McGrath Labs in structure and both using @Summer Fridays lip butter!!! ♬ original sound – Kelli Anne Sewell

So einfach geht’s

Wer es gar nicht mehr erwarten kann, den Look auszuprobieren, bekommt hier noch eine kleine Anleitung samt Produkt-Inspos!

Schritt 1: Die richtige Pflege!

Damit eure Lippen seidig glatt und glänzend aussehen, ist es wichtig, ihnen ab und zu auch mal ein richtiges Verwöhnprogramm zu gönnen. Etwa in Form einer pflegenden Lippenmaske, die man über Nacht auftragen kann. So werden die Lippen durch einen speziellen Balsam mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Antioxidantien sorgen für das Regenerieren von trockenen Lippen. Gibt es beispielsweise von Laneige, um ca. 22 Euro.

Schritt 2: Den richtigen Lip Liner finden und auftragen!

Hier kommt auch schon der tricky Part an dem Make-up-Trend. Denn man sollte wirklich darauf achten, eine Liner-Farbe zu finden, die sich kaum von den Lippen unterscheidet. Nur so ist ein vollkommen natürlicher Look möglich. Eine große Auswahl bietet etwa das Label Nabla. Dort sind die Stifte für ca. 13 Euro erhältlich.

Schritt 3: Einen Lip Balm auftragen!

Ein wesentlicher Step ist auch, einen pflegenden Balm aufzutragen, nachdem man die Kontur gezogen hat. Hier ganz vorsichtig – am besten mit den Fingern – tupfen, damit die sowieso schon kaum sichtbare Linie nicht verschwindet. Wichtig ist aber auch, den Part der Kontur nicht auszulassen. Denn wenn alles ineinanderfließt, wirken die Lippen automatisch voller und größer. Ein pflegendes Produkt in zahlreichen Farbnuancen gibt es von Summer Fridays für ca. 24 Euro.

Schritt 4: Ein glossy Finish!

Wer noch für den ultimativen Glow sorgen möchte, kann zum Schluss ein Lipgloss auftragen. Das macht den Look nicht nur edel, sondern auch haltbarer. Wie wär’s mit der Juicy Bomb von Essence? Erhältlich für ca. 1 Euro.

Und jetzt seid ihr dran!

Was sagt ihr zu dem Trend? Toll! Werd ich gleich mal ausprobieren … Find ich eher unnötig.

Quiz Maker – powered by Riddle