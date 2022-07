Bei einem Schachturnier in Moskau kam es jetzt zu einem dramatischen Zwischenfall. Laut Medienberichten soll ein Schachroboter einem siebenjährigen Kind bei einer Partie den Finger gebrochen haben. In einem Video ist zu sehen, wie die künstliche Intelligenz den Jungen verletzt.

Dieser Schach-Zug des Roboters war sicherlich nicht erlaubt!

Eltern, die ihr Kind zum Schachtunier schicken, können sich normalerweise relativ sicher sein, dass der Sprössling unverletzt wieder nach Hause kommt. Das gilt wohl aber nicht, wenn das Kind gegen einen Roboter spielt – dann kann das Ganze sogar im Krankenhaus enden. Das zeigt nun ein Fall aus Russland.

In Moskau hat ein Schachroboter während einer Partie den Finger eines siebenjährigen Jungen gebrochen, wie mehrere russische Medien übereinstimmend berichten. Im Netz kursieren zudem Videoaufnahmen, die zeigen, wie die Hand des Buben plötzlich von dem Roboter eingequetscht wird.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H