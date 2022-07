Mitte Juli verkündete der „Selling Sunset“-Star Heather Rae Young, dass sie und ihr Partner Tarek El Moussa ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun verrät sie über ihren Instagram-Kanal das Geschlecht des Nachwuchses.

Die Schwangerschaft kam für Heather sehr überraschend.

„Selling Sunset“-Star Heather Rae Young verkündet Geschlecht ihres Babys

Vor einigen Wochen gab die berühmte Immobilienmaklerin aus der Netflix-Serie „Selling Sunset“ bekannt, dass sie schwanger ist. Seitdem hält sie ihre Follower auf Instagram über ihre Schwangerschaft ständig auf dem Laufenden. So hielt sie dort am Sonntag auch ihre große Gender-Reveal-Party fest und teilt die großen Neuigkeiten mit ihren Followern. Wie in den Story-Slides zu sehen ist, schmückte sie ihren gesamten Garten mit blauen und rosafarbenen Ballons, Girlanden, Cupcakes und Süßigkeiten für die Party. Die „Selling Sunset“-Bekanntheit macht eben keine halben Sachen. Passend zum Motto der Party trug die werdende Mutter sogar ein weißes Kleid mit der Aufschrift „Baby El Moussa“ auf ihrem Rücken.

Zur großen „Boy or Girl“-Enthüllung ließen Heather, Tarek und ihre Stiefkinder die Konfetti-Kanonen knallen. Die Farbe der Konfettischnipsel enthüllten dann, dass die 34-Jährige einen kleinen Jungen erwartet. Alle Gäste waren aus dem Häuschen und brachen in Freude aus.

Schwangerschaft war eine riesige Überraschung

Dass die 34-Jährige nun endlich schwanger ist, war eine riesige Überraschung für das Paar. Schon länger versuchten die beiden, ein Kind zu bekommen. Sie ließen sogar schon Eizellen einfrieren. „Es war ein großer Schock. Damit haben wir einfach nicht gerechnet. Wir hatten gerade eine künstliche Befruchtung hinter uns. Wir hatten Embryonen auf Eis“, erzählte Heather in einem Interview mit People.

Als es dann endlich klappte, fiel es ihr zunächst besonders schwer ihre Schwangerschaft geheim zu halten. „Ich bin es gewohnt, enge Klamotten und kurze Kleider zu tragen. Es zu verstecken, das war einfach eine große Herausforderung“, so Heather. Jetzt ist sie froh, dass sie ihr süßes Babybäuchlein endlich mit der Welt teilen darf!