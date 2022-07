Chucky sorgt derzeit für Angst und Schrecken in einem Vorort in den USA. Die Rede ist von einer „echten“ Mörderpuppe, die in der Nachbarschaft ihr Unwesen treibt und den Einwohner*innen einen wahren Gänsehaut-Moment bereitet.

Die Fotos von dem Scherzbold gehen jetzt viral.

„Echte“ Mörderpuppe sorgt für Schrecken in den USA

Chucky ist zurück – die besessene, mörderische Puppe, die Kinobesucher*innen in dem Filmhit von 1988 terrorisierte, streift jetzt offenbar durch die Straßen eines Viertels in Alabama in den USA. Eine verängstigte Bewohnerin veröffentlichte jetzt mehrere Fotos des „echten Chuckys“ auf Facebook.

„Liebe Eltern des kleinen Jungen im Chucky-Kostüm in Pinson, holen Sie Ihr Kind. Ich hatte fast einen Herzinfarkt.“, schreibt Kendra Walden, die in dem Vorort lebt, auf Facebook. „Wir haben ein paar Fotos von ihm gemacht“, fügte sie noch zu ihrem Post hinzu.

5-jähriger Junge steckt in Chucky-Kostüm

Der Scherzbold wurde schnell ausfindig gemacht. Wie unter anderem „New York Post“ berichtet, steckt in dem Kostüm der 5-jährige Jackson Reed. Seine Mutter Britnee erklärt im Interview, dass ihr Sohn das Kostüm vergangenes Jahr zu Halloween geschenkt bekam – seitdem trägt er es ständig „im Haus und auch wenn er draußen unterwegs ist“.

„So ist er einfach, das ist seine Persönlichkeit!“, sagt Reed. „Er verkleidet sich die ganze Woche in verschiedenen Kostümen. Er liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen.“ Ob der Junge den Einwohner*innen tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat oder ihnen etwa doch eher einen kleinen Herzinfarkt verpasst hat? Fest steht, die Fotos von Jackson sorgen für Begeisterung im Netz. So verzeichnen die Fotos bereits über 50.000 Likes, außerdem wurde der Beitrag schon 100.000 geteilt. „Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, die Puppe in Echt zu sehen? Ich stelle mir die Begegnung sehr amüsant vor.“, kommentiert ein User. „Das ist erschreckend und gleichzeitig brillant“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer.

Mutter: „OMG, das ist mein Kind“

Wie brillant Jacksons Mutter die Aktion ihres Kindes fand, verrät sie nicht. Allerdings dürfte der Moment, als sie von den viralen Fotos ihres Jungen erfuhr, durchaus lustig gewesen sein. Wie sie im Interview mit „WDHN“ schildert, erfuhr sie zum ersten Mal von den Fotos, als sie gerade bei der Arbeit war. Eine Kollegin habe sie ihr gezeigt und gesagt, dass ein „Chucky“-Junge durch die Nachbarschaft streift. Dann bemerkte sie erst, dass es ihr eigener Sohn auf den Fotos war. „Ich zoomte hinein und sagte: ‚Oh mein Gott‘, das ist mein Kind“, gab sie zu. Britnee kontaktierte dann ihre Mutter, die zum Zeitpunkt der Fotos gerade auf Jackson aufpasste. Ihre Mutter soll ihr dann verraten haben, dass sie ihm sogar beim Anziehen des Kostüms geholfen habe.