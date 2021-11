Elle Fanning sah sich zur Vorbereitung einer Szene in der Serie „The Great“ das Video der Geburt ihrer älteren Schwester Dakota Fanning an. Später erzählte sie, dass sich das Bild ihrer Mutter bei der Geburt seither in ihr Gehirn gebrannt habe.

Ein Video von ihrer eigenen Geburt gibt es nicht, weil sie während eines Tornado-Lockdowns im Krankenhaus geboren wurde und deshalb niemand dabei war, um zu filmen.

Elle Fanning sah sich für Rolle Geburtsvideo ihrer Schwester an

„Das Bild meiner Mutter in den Wehen ohne Medikamente hat sich in mein Gehirn eingebrannt“, das sind Elles Worte zum Geburtsvideo ihrer Mutter, als sie ihre Schwester Dakora zur Welt brachte. Sie hatte sich das Video nämlich zur Vorbereitung ihrer Rolle als Katharina die Große bei „The Great“ angesehen. Das erzählte die 23-jährige Schauspielerin kürzlich im Interview mit dem US-Magazin Entertainment Weekly. In der zweiten Staffel der Serie ist ihre Rolle nämlich fast durchgehend schwanger. Um sie also so authentisch wie möglich darzustellen, durchwühlte Elle die Familienarchive nach Geburtenvideos. Dabei fand sie ein Video, das ihre Mutter bei der Geburt ihrer Schwester Dakota zeigt. Aufnahmen von ihrer eigenen Geburt gibt es scheinbar nicht. „Ich wurde während eines Tornados geboren. Also konnten sie nicht filmen, als ich geboren wurde, weil das Krankenhaus im Lockdown war“, so die 23-Jährige.

Darum gehts in ihrer Serie „The Great“

Die Serie dreht sich um den Aufstieg von Katharina der Großen, gespielt von Elle Fanning. In der ersten Staffel heiratet sie den russischen Kaiser Peter III, gespielt von Nicholas Hoult. Zunächst verspricht sie sich Großes von ihrem Leben in Russland, aber sie findet sich in einer gefährlichen und zurückgeblieben Welt wieder. Also nimmt sie sich vor, diese Welt ein für alle Mal zu revolutionieren. Ihr revolutionärer Plan beinhaltet unter anderem ihren Ehemann umzubringen, sich gegen die Kirche aufzulehnen, das Militär auf ihre Seite zu ziehen und das Gericht von ihrer Macht zu überzeugen. Reign-Fans sollten von der Serie also begeistert sein. Die Kostüme der Serie sind auf jeden Fall schon mal ein Hingucker. Die zweite Staffel wird ab Freitag (19.11.) auf dem Streamingdienst Hulu zu sehen sein. „The Great“ kommt nun definitiv auf unsere Must-See-Liste für die Feiertage!