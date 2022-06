Es ist wieder so weit: „Die Bachelorette“ geht in die nächste Runde. Diesmal ist Schauspielerin und Model Sharon Battiste auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. 20 Kandidaten kämpfen um das Herz der 30-Jährigen. Diesmal geht es auch an einen völlig neuen Dating-Ort: Thailand!

Was ihr sonst noch alles über die neue Staffel wissen müsst, lest ihr hier.

Die Bachelorette 2022: Das Dating-Game kann beginnen

Sommerzeit ist Datingzeit! Zumindest, wenn es um die Reality-Show „Die Bachelorette“ geht. Denn am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, startet die bereits neunte Staffel der Sendung. Diesmal wird erstmals außerhalb von Europa gedreht – denn es geht nach Thailand! Dort empfängt die diesjährige Bachelorette, Sharon Battiste, insgesamt 20 Männer, die um das Herz der Kölnerin mit jamaikanischen Wurzeln kämpfen.

Dass einer der zahlreichen Kandidaten ihr Mr. Right sein könnte, ist die 30-Jährige felsenfest überzeugt: „Ich glaube, die Zeit ist vorbei, an schlechte Männer zu geraten.“ Sharon zieht Kraft aus ihrer Vergangenheit und ist jetzt stärker als je zuvor … und wirklich ready, die Liebe ihres Lebens zu finden. „Jetzt lege ich meinen Schutzmantel ab und öffne meine Seele“, stellt sie klar.

Bevor sie ihre Dating-Reise begonnen hat, hat Sharon noch ein ganz besonderes Geschenk von ihren BFFs bekommen: einen kussfesten Lippenstift. Wie oft der wohl zum Einsatz kommen wird? Laut der Bachelorette vielleicht öfter, als man denkt. „Wenn ich das fühle, werde ich auch beim ersten Date küssen“, verrät sie. Das bedeutet, wir können uns auf knisternde und prickelnde Momente zwischen ihr und den Kandidaten freuen.

Wer ist Sharon Battiste?

Wer sich jetzt denkt, „die kennt man doch“, liegt damit auch vollkommen richtig! Denn die 30-Jährige ist Schauspielerin und aus der TV-Serie „Köln 50667“ bekannt. Den Fernsehbildschirm hat sie mit ihrer Aufgabe als Rosenverteilerin und potenzielle Herzensbrecherin nicht verlassen – dennoch sieht man sie nun in einer anderen Rolle. Nämlich als sie selbst.

Sharon konzentriert sich neben der Schauspielerei übrigens auch aufs Modeln – und auch Instagram spielt inzwischen eine große Rolle in ihrem Leben. Genauso wie leidenschaftliches Tanzen und – ganz wichtig – Humor! „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette“, so Sharon. Teilen die Männer ihren trockenen Humor, gibt’s also definitiv Pluspunkte bei der Rosenverteilerin. Langweilig wird es mit Sharon also definitiv nicht, wie sie gleich mal erzählt. „Ich bin ’ne Rampensau und gebe gerne Vollgas!“

Neben ihrer positiven Energie, ist es Sharon auch wichtig, auf Social Media über ernstere Themen zu sprechen. Denn die 30-Jährige leidet an Alopecia areata, also kreisrundem Haarausfall. Um ihrer Community Mut zu machen, zeigt sie regelmäßig, wie sie damit umgeht. Seit Anfang des Jahres trägt die 30-Jährige verschiedene Perücken und feiert ihre Wandelbarkeit!

Das sucht die Bachelorette in einem Mann

Seit acht Jahren ist Sharon single, doch das soll sich jetzt schlagartig ändern. Wer das Herz der 30-Jährigen erobern möchte, braucht jede Menge Humor … und viel Rhythmus im Blut. „Wenn er im Takt klatschen kann, ist das schon mal die halbe Miete“, so die Wahl-Kölnern. Alles in allem geht es darum, eine gute Zeit zu haben. „Es soll getanzt werden, es soll gelacht werden“, erklärt Sharon.

Äußerlich ist der Bachelorette bei ihrem Traummann eines wichtig: Er sollte schöne Zähne haben und gut küssen können.

Die neuen Folgen der Bachelorette werden jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.