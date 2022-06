Charlie Sheens Tochter Sami ist auf Instagram bereits ein Star. Nun möchte die 18-Jährige ihre Bekanntheit aber offenbar noch erweitern. Die Celebrity-Tochter ist deshalb jetzt auch auf der Erotikplattform OnlyFans zu sehen.

Auf der Plattform werden überwiegend erotische Bilder und Videos gegen Bezahlung angeboten.

Sami Sheen ist jetzt auf OnlyFans

Wir erinnern uns: Schauspieler Charlie Sheen war von 2002 bis 2006 mit Model und Schauspielerin Denise Richards verheiratet. Aus ihrer skandalreichen Ehe gingen ihre Töchter Lola und Sami hervor. Sami ist mittlerweile eine erwachsene Frau und verdient als Model und Influencerin ihr Geld. Neben Werbedeals und Kooperation auf Instagram setzt die 18-Jährige nun aber auf eine weitere Einnahmequelle. Sami hat einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans eröffnet.

In ihrer Story verrät die 18-jährige Promi-Tochter, dass sie irgendwann Regisseurin oder Dramaturgin werden möchte. Bis es so weit ist, findet man Sami jetzt aber auf der kostenpflichtigen Plattform OnlyFans. Die Seite ist besonders für ihre erotischen Inhalte bekannt. Für umgerechnet ca 20 Euro im Monat können User ab sofort schlüpfrige Bilder und Videos der 18-Jährigen sehen. Das verkündete Sami vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Account. Mit einem heißen Bikini-Pic liefert sie ihrer Followerschaft auch gleich einen kleinen Vorgeschmack.

„Klick auf den Link in meiner Bio, wenn du mehr sehen möchtest“, schreibt Sami zu ihrem Post. Auf OnlyFans verspricht die 18-Jährige ihren Followern, dass sie „zwei- bis dreimal pro Woche neuen Content“ posten will und dass sie liebend gerne private Nachrichten beantworte: „Mein Message-Fach ist offen. Kommt und redet mit mir!“

Papa Charlie ist nicht begeistert

Ihre Fans freuen sich, ihrem Vater hingegen stößt die neue Einnahmequelle seiner Tochter wohl sauer auf. Gegenüber Us Weekly macht er deutlich, was er davon hält und, wen er dafür verantwortlich macht. Seine Tochter lebe „bei ihrer Mutter“, heißt es in Charlies Statement und er will, dass die Leute wissen, dass diese Entscheidung „nicht unter meinem Dach getroffen wurde“. Weiters wird er zitiert: „Ich dulde das nicht, aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie aufgefordert, es stilvoll und kreativ zu halten und ihre Integrität nicht zu opfern.“

Samis Mutter Denise Richards sieht das Ganze etwas lockerer. Gegenüber der New York Post sagt sie: „Sami ist 18 und diese Entscheidung hat nicht mit dem Haus zu tun, in dem sie lebt. Alles, was du als Elternteil tun kannst, ist, sie zu führen und ihrer Entscheidungskraft zu vertrauen. Sie muss ihre eigene Wahl treffen!“ Außerdem kommentiert sie unter dem Post ihrer Tochter: „Sami, ich werde dich immer unterstützen und immer hinter dir stehen. Ich liebe dich.“