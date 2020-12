Dein Partner hat ein heißes Pantscherl mit der Kellnerin aus dem Stammkaffee? Du betreibst wilde Zungenspiele mit deinem Ex? Alles nur ein Traum oder was? Bei solchen Träumen müssen bei dir nicht gleich die Alarmglocken schrillen. Aber es lohnt sich näher hinzuschauen.

Betrugsträume können ein Anzeichen dafür sein, dass irgendetwas nicht stimmt.

Wenn der Freund mit der Freundin…

Er strich ihr zärtlich durchs Haar und begann sie zu küssen. Und das, obwohl er merkte, dass ich die beiden beobachtete. Ich lief auf ihn zu und schrie ihn an warum er mir das antue. Dann wachte ich schweißgebadet auf. Neben mir lang mein Freund und schlummerte friedlich und nichtsahnend vor sich hin. Seinem morgendlichen Begrüßungskuss wich ich aus und auch den Rest des Tages war ich ziemlich sauer auf ihn.

Wenn man sich im Freundeskreis umhört, stellt man fest das diese Art von Traum vor allem in langfristigen Beziehungen relativ weit verbreitet ist. Muss ich mir Sorgen machen? Ist das eine geheime Nachricht des Universums, das mein Partner mich betrügt? Nein, sagen Experten. Die renommierte Traumdeuterin Lauri Quinn Loewenberg verriet bustle.com, das Träume immer mehr über den Träumer sagen als über die Person über die geträumt wird.

„Was auch immer der Fall sein mag, der Betrugstraum ist gut für dich, weil er ein Licht auf ein Problem in deiner Beziehung wirft, das korrigiert werden muss“, sagt sie. Wir verarbeiten unsere Erfahrungen im Traum. All diese Vorkommnisse sollen als Metaphern verstanden werden. Hinter einem augenscheinlichen Betrug steht also meist etwas ganz anderes als du im ersten Moment vermutest. Nimm dir also Zeit zu analysieren. Und stell dir dabei folgende Fragen:

Verarbeitest du im Traum alte schmerzhafte Erfahrungen?

Eventuell hat dich ein Partner in der Vergangenheit belogen oder gar betrogen. So ein Misstrauen schlummert noch lange in deinem Unterbewusstsein vor sich hin. Um dieses Misstrauen aufzuarbeiten, hilft es nur mit dem Partner darüber zu reden. Sprich also offen mit ihm über deine Erfahrungen und überlegt, wie ihr gemeinsam deine Vertrauensfähigkeit wieder aufbauen könnt.

Fühlst du dich von deinem Partner vernachlässigt?

Experten wie Loewenberg sind der Meinung, dass das einer der häufigsten Gründe für solche Träume ist. Vielleicht verbringt dir dein Partner zu viel Zeit mit seiner Arbeit, oder seinen Freunden. Dein Gehirn interpretiert es als Betrug und formt es zu dieser Traumgeschichte. Schau dir deine Beziehung näher an und frage dich, wo das der Fall sein könnte. Eventuell sind die Schmetterlinge im Bauch verdaut und der Alltagstrott hat sich eingeschlichen. In jedem Fall kann mehr Quality Time hier Abhilfe schaffen und das Vertrauen wieder herstellen.

Hast du selbst Schuldgefühle?

Wie gesagt, die Träume sagen mehr über dich als über deinen Partner aus. Möglicherweise hast du selbst deinen Partner betrogen oder denkst insgeheim darüber nach? Dann könnte es sein, dass dein Verstand auf diese Weise versucht Schuldgefühle und mögliche Ängste abzubauen. Nutze den Traum, um der Ursache auf den Grund zu gehen und du wirst wieder friedlich schlafen können.

Wenn du ihn im Traum betrogen hast:

Bevor du anfängst, deinem Partner deine Schlummersünden zu gestehen solltest du dir erstmal im Klaren darüber sein, dass dein Unterbewusstsein dich wahrscheinlich nicht als monogam identifiziert. Sämtliche Interpretationen hängen von unseren Lebenserfahrungen und Assoziationen mit Untreue ab. Du solltest dir daher folgende Fragen stellen:

Betrügst du dich in irgendeiner Form selbst?

Wenn du dich von außen betrachtest, kann es sein, dass du dir vielleicht selbst nicht treu bist? Gibt dir irgendwas im Wachleben ein ähnliches Gefühl wie in dem Traum? Betrug kann auch dafür stehen, dass du gerne mal wieder einen Abend für dich hättest. Eventuell vernachlässigst du aber auch deine langfristigen Karriereziele. Anstatt deinen wahren Jobambitionen nachzugehen, hängst du immer noch im grauen Office-Job fest. Das wäre somit ein Betrug an deinem Potenzial und würde den Traum erklären.

Fühlst du dich Schuldig?

Fühlst du dich im Wachleben wegen etwas schuldig? Interessiert dich die neue Neflix-Staffel mehr als das, was dir dein Partner über seine Probleme im Job zu erzählen hat. Dann solltest du den Traum als Weckruf betrachten, um Gleichgewicht bei dir und deiner Beziehung herzustellen. Benutze den Traum als Inspiration für ein konstruktives Gespräch mit deinem Partner, das euch auch in der Beziehung inniger werden lässt.

Hast du deinen Ex-Partner betrogen?

Wenn du Betrug in der Vergangenheit begangen hast, dann schleppst du mitunter Schuldgefühle und Misstrauen gegenüber dir selbst noch mit herum. Auch, wenn du bei deinem neuen Partner gern den Heiligenschein aufsetzt: Sprich mit ihm über deinen vergangenen Betrug und deine Schuldgefühle dadurch. Er ist nicht der Betrogene und wird dir vergeben.

Fehlt die Leidenschaft in der Beziehung?

Der anfänglich so aufregende Sex ist zur Schnarchaktion geworden? Überlegt euch gemeinsam wie ihr wieder mehr Leidenschaft in die Beziehung bringen könnt. Und keine Panik, falls der Sexpartner im Traum euer Ex war. Immerhin war er die erste Person, mit der du diese Gefühle erlebt hast. Also alles easy.