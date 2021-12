In einer Pressekonferenz kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer heute ein Lockdown-Ende für Geimpfte ab 12. Dezember an. Während in ganz Österreich der Handel, die Gastronomie und Hotellerie bereits ab 13. Dezember wieder öffnen dürfen, soll der Gastro-Lockdown in Wien allerdings noch länger gelten.

Das teilte Bügermeister Michael Ludwig bei einer Pressekonferenz mit.

Gastro-Lockdown in Wien bis 20. Dezember

In Sachen Öffnungsschritte fährt Wien erneut einen anderen Kurs als vom Bund vorgegeben. Während der Lockdown in ganz Österreich ab 12. Dezember enden soll, plant Bürgermeister Michael Ludwig den Lockdown für Hotellerie und Gastronomie bis 20. Dezember zu verlängern. Ab dann dürfen sie wieder öffnen, allerdings nur mit der 2G-Regel.

Wien sperrt schrittweise unter strengen Bedingungen für Geimpfte wieder auf: nach dem 3 wöchigen Lockdown werden ab kommenden Montag der Handel, körpernahe Dienstleister und die Kultur/ Events ab 25 Pax („2GPlus“) öffnen. Eine Woche später folgt die Gastronomie. /1 @Stadt_Wien — Michael Ludwig (@BgmLudwig) December 7, 2021

Der Handel, körpernahe Dienstleister und Kulturstätten dürfen bereits am 13. Dezember wieder aufsperren. Der Zutritt ist jedoch nur Geimpften erlaubt. Für Ungeimpfte gilt in ganz Österreich weiterhin der Lockdown.

Regeln für die Gastro in Wien

Wien geht die Öffnung der Hotellerie und Gastronomie ganz langsam an. Unter Einhaltung der 2G-Regel – nicht wie zuvor erwartet 2G-Plus – dürfen Lokale und Hotels ab 20. Dezember ihren Betrieb wieder starten. Es gelten jedoch strenge Regeln, wie etwa, dass Plätze zugewiesen werden müssen. Die Nachtgastronomie soll vorerst weiterhin geschlossen bleiben. Das teilte Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Am Mittwoch werde es Beratungen zwischen den Landeshauptleuten und Experten geben, dann sollen alle Details zu den geplanten Öffnungen geklärt werden. Ludwig wolle dort auch über eine mögliche Sperrstunde sprechen.

Christkindlmärkte öffnen ab Montag

Ausgangsbeschränkungen sollen, laut Ludwig, am 13. Dezember für Geimpfte und Genese zu Ende sein. Demnach darf auch der Handel auf Christkindlmärkten wieder öffnen. Gastronomie-Stände dürfen nur Take-Away anbieten, zudem gelten strenge Sicherheitsbestimmungen. Unklar ist derzeit noch, wie es etwa für Indoor-Sportstätten oder Sportarten im Inneren aussieht. Auch darüber werde man noch beraten.

In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer bereits an, dass der Lockdown für Geimpfte ab 12. Dezember endet. Alle weitere Details werde man am morgigen Feiertag bei einem Bund-Länder-Gipfel klären.