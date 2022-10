Dass die Brustwarzen beim Stillen empfindlich sind, ist am Anfang der Stillzeit alles andere als ungewöhnlich. Doch was eine kalifornische Mutter erlebt hat, sorgt jetzt auf TikTok für mächtig Aufsehen. Sie hat beim Stillen ihres Babys eine Brustwarze verloren. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Die Details schildert die Mutter in einem viralen TikTok-Video.

Mutter verliert Brustwarze beim Stillen

Es klingt nach einem Albtraum für jede stillende Mutter. Die 32-jährige TikTokerin Brooke (@brookesobasic) verlor beim Füttern ihres Sohnes eine Brustwarze. Mit einem viralen Video, in dem sie vom dem Erlebnis berichtet, schockt die kalifornische Mutter nun ihre Followerschaft.

„Dinge, die ich gerne vorher über das Stillen wüsste“, schreibt die Mutter zu dem Video, das im Netz derzeit für viel Aufsehen und Gesprächsstoff sorgt. Sie sei zum Zeitpunkt des Ereignisses erst 15 Jahre alt gewesen und gerade zum ersten Mal Mutter geworden. Brooke sagt, sie habe versucht, ihren neugeborenen Sohn dazu zu bringen, sich an ihre Brust zu klammern, als sie bemerkte, dass etwas nicht stimmte. „Ich bemerkte, dass meine Brustwarze anfing, an der Basis dunkel und an der Spitze weiß zu werden. Das ist ein Zeichen für schlechte Durchblutung, und es kommt kein Blut an die Brustwarze“, erklärt sie.

„Mein Nippel ist nicht perfekt, aber er ist wieder dran“

Und dann der Schock. Plötzlich hört ihr Baby auf zu saugen, und beginnt zu würgen. „Ich verlor meinen Nippel und mein Sohn hatte ihn im Mund“. Daraufhin geriet die junge Mutter in Panik, denn sie hatte absolut keine Ahnung, was vor sich ging. Sie habe dann den Nippel abgewaschen und mit einem Pflaster an ihrer Brust befestigt. *Und an dieser Stelle fragen wir uns wirklich, wieso die junge Frau nicht sofort ins Krankenhaus gefahren ist?!*

Sie habe aber ihre Krankenschwester angerufen. Diese habe ihr dann erklärt, dass die Brustwarze von selbst wieder anwachsen könnte, wenn genügend Blutfluss vorhanden sei. Und tatsächlich: „Mein Nippel ist nicht perfekt, aber er ist wieder dran“, so die Mutter. Doch sie habe ihren Sohn danach nie mehr gestillt. „Ich hätte niemals geglaubt, dass so etwas passieren kann“, sagt sie am Ende des Clips.

Follower:innen sind geschockt

Ihre Follower:innen sind natürlich geschockt. „Wieder eine neue Angst entdeckt“, schreibt eine Nutzerin. Ein User fragt die Mutter: „Tat das nicht höllisch weh?“. Brooke versichert, dass sie dabei gar keine Schmerzen gespürt habe. „Der Nippel hat sich einfach gelöst, ich habe gar nicht gemerkt“, antwortet sie.

Eine andere Userin kommentiert: „Ich werde niemals stillen“. Doch Kommentare wie diese stören die Influencerin; in einem weiteren Clip bezieht Brooke Stellung, denn sie will mit ihrer Geschichte definitv keine Angst vorm Stillen verbreiten. Die Mutter betont, dass der Verlust einer Brustwarze während des Stillens so „extrem selten“ sei, dass es nicht mal einen offiziellen Namen für das Phänomen gäbe. Also brauche sich niemand davor fürchten.