Nach dem Finale der zweiten Staffel warten „Euphoria“-Fans eigentlich schon gespannt darauf, wie es in der dritten Staffel weitergehen könnte. Doch jetzt gibt es einen extremen Dämpfer für die Fans.

Denn die Arbeiten an der dritten Staffel werden auf Eis gelegt.

„Euphoria“: Fans warten auf Staffel 3

Es ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her, seitdem die zweite Staffel von „Euphoria“ über unsere Bildschirme flackerte und international einen riesigen Hype auslöste. Gefühlt jede:r wollte wissen, wie es mit Rue und Co weitergeht. Doch nach dem großen Hype kam erst einmal die große Pause. Während Fans nämlich schon direkt nach dem Finale auf neue Folgen hofften, kristallisierte sich schon früh heraus: darauf müssen wir noch ein bisschen warten.

Die Stars der Show nutzten die Wartezeit, um sich an anderen Projekten zu beteiligen und wurden während der Staffelpause zu Megastars. Jacob Elordi wurde etwa mit „Priscilla“ und „Saltburn“ zum gefragten Hollywoodstar; Zendaya veröffentlicht einen Blockbuster nach dem anderen („Dune“ und schon Ende April „Challengers“) und auch Sydney Sweeney macht mit Projekten wie zuletzt „Immaculate“ auf sich aufmerksam. Die Frage nach der dritten Staffel „Euphoria“ mussten sie aber alle schon in Interviews beantworten.

Drehbeginn auf Eis gelegt

Zugegeben, nicht nur die Karrieren der Stars könnten an der Verzögerung Anteil haben. Auch der SAG-Aftra-Streik im vergangenen Sommer und Tragödien hinter den Kulissen wie der Tod von Schauspieler Angus Cloud sorgten online für viele Diskussionen: wird es denn überhaupt eine dritte Staffel geben?

Creator Sam Levinson hielt jedoch an der Idee fest und gab schon erste kleine Teaser; und auch Sydney Sweeney verriet bei der Premiere ihres Films „Immaculate“ Anfang des Monats, dass die Dreharbeiten bevorstünden.

Doch jetzt folgt der Schock für Fans. Denn die Drehpläne der dritten Staffel wurden laut Medienberichten vorübergehend auf Eis gelegt. Der Grund: Levinson arbeite noch an den Drehbüchern. Bis wann diese fertig sein sollen und wann die Dreharbeiten endlich starten, ist dabei nicht bekannt; doch die Verantwortlichen geben in einem Statement zumindest ein bisschen Hoffnung. „HBO und Sam Levinson sind weiterhin entschlossen, eine außergewöhnliche dritte Staffel zu drehen“, so HBO gegenüber Deadline. „In der Zwischenzeit erlauben wir unseren gefragten Darstellern, anderen Möglichkeiten nachzugehen.“

Sieht also ganz so aus, als müssten wir uns noch eine ganze Weile gedulden. Welche Auswirkungen das auf die Folgen und ihren Release haben könnte, ist unklar. Bisher hieß es, dass Staffel drei 2025 veröffentlicht werden soll. Das wurde bisher noch nicht verschoben.