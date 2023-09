Ende Juli starb Angus Cloud ganz überraschend mit gerade einmal 25 Jahren. Viel war über die Umstände nicht bekannt. Bis jetzt – denn nun liegt der offizielle Autopsiebericht vor.

Demnach starb der Schauspieler an einer versehentlichen Überdosis.

Vor etwa zwei Monaten schockierten tragische Nachrichten die Öffentlichkeit. Der Schauspieler Angus Cloud verstarb im zarten Alter von 25 Jahren. Seine Familie veröffentlichte damals eine emotionale Botschaft. „Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes“, heißt es darin. Zu diesem Zeitpunkt blieb die genaue Todesursache unklar.

Es wurde aber berichtet, dass Angus‘ Mutter den Notruf alarmierte, nachdem sie ihren Sohn leblos im elterlichen Haus gefunden hatte. Aufgrund seiner mentalen Probleme und Drogensucht vermuteten viele Fans bereits, dass der Star aus „Euphoria“ einer möglichen Überdosis zum Opfer gefallen sein könnte. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der Autopsiebericht wurde veröffentlicht und damit ist die offizielle Todesursache nun bekannt.

Laut des Befunds, der unter anderem dem US-Magazin Page Six vorliegt, hatte der Schauspieler eine unbeabsichtigte Überdosis aus Fentanyl, Kokain, Methamphetamin und anderen Substanzen erlitten. Der zuständige Gerichtsmediziner erklärt in dem Bericht außerdem: „Der verstorbene ‚Euphoria‘-Star erlitt eine akute Vergiftung aufgrund der Kombination von mehreren Drogen, einschließlich Benzodiazepinen.“. Teilweise werden diese Substanzen als Medikamente gegen Schlaflosigkeit, Angstzustände und Krampfanfälle eingesetzt.

Bekannt wurde Angus Cloud insbesondere durch seine Rolle des Drogendealers Fezco in der Highschool-Serie „Euphoria“. Dabei stand er von 2019 bis 2022 gemeinsam mit Stars wie Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney oder Eric Dane vor der Kamera.

„Euphoria“-Regisseur Sam Levinson fand zu seinem Tod äußerst emotionalen Worten für den verstorbenen Schauspieler: „Es gab niemanden wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so schnell zu verlassen. Er hatte auch, wie viele von uns, mit Sucht und Depressionen zu kämpfen. Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührte. Ich liebte ihn. Ruhe in Frieden und Gott segne seine Familie.“

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc