Heute geht Staffel fünf der beliebten Kuppelshow „Love is Blind“ an den Start. Doch bevor wir uns mit den neuen Couples vertraut machen und sie auf ihrem Weg zum Altar begleiten, sehen wir uns mal an, wie es den Ehepaaren der vergangenen Staffeln so geht.

Wer noch verheiratet ist und wer sich bereits getrennt hat, verraten wir euch hier.

1. Lauren & Cameron

Das Couple der Stunde: Lauren und Cameron sind der beste Beweis, dass Kuppel-Shows wie „Love is Blind“ tatsächlich funktionieren können. Die beiden haben sich in Staffel eins, die erst 2020 ausgestrahlt wurde, kennen und lieben gelernt. Eigentlich sind sie nämlich schon seit 2018 glücklich miteinander verheiratet und leben gemeinsam in Atlanta. Erst vor wenigen Tagen teilte Lauren eine Reihe an Schnappschüssen von sich und ihrem Ehemann auf Instagram. „Man sagt, du sollst deinen besten Freund heiraten, jemanden, der dich zum lachen bringt. Da kann ich nur zustimmen“, schwärmt der Reality-Star und sieht bis über beide Ohren verliebt aus.

2. Amber & Barnett

Auch Amber und Barnett sind seit der ersten Staffel trotz zahlreicher Höhen und Tiefen ein Ehepaar. Während Fans der Show nicht unbedingt an eine Zukunft der beiden glaubten, haben die beiden allen das Gegenteil bewiesen. In diesem Jahr feiern sie bereits ihren fünften Hochzeitstag. Eines muss Amber aber wohl immer wieder klarstellen: Sie ist nicht schwanger! Ende August postete sie ein Urlaubsbild gemeinsam mit Barnett, auf dem sie betont, dass sie kein Kind erwartet. Auf das erste „Love is Blind“-Baby müssen wir uns also noch gedulden.

3. Gigi & Damian

Erinnert ihr euch noch an Gigi und Damian aus Staffel eins? Zwischen den beiden Lovebirds kriselte es bereits während der Sendung. Doch dann schienen sich die Wogen wieder geglättet zu haben – bis Damien seine Verlobte direkt vor dem Altar stehen ließ. Einige Monate später dann die Nachricht, dass die beiden es doch nochmal miteinander versuchen, jedoch ohne Hochzeit. Das lief für eine Weile ganz gut, doch schließlich trennten sich ihre Wege erneut. Zwischenzeitlich soll Damian dann mit „Too Hot To Handle“-Star Francesca Farago angebandelt haben. Mittlerweile haben beide wieder neue Partner:innen gefunden.

4. Jarrette & Iyanna

In Staffel zwei gaben sich Jarrette und Iyanna während einer ultra-romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Lange hielt die Ehe allerdings nicht. Denn im August 2022, nicht mal ein Jahr nach der Hochzeit, gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Als Scheidungsgrund gaben sie laut TMZ „unüberbrückbare Differenzen“ an. Ob Jarrette oder Iyanna neue Partner:innen an ihrer Seite haben, ist nicht bekannt.

5. Nick & Danielle

Auch zwischen Nick und Danielle, einem weiteren Ehepaar aus Staffel zwei, ist mittlerweile alles aus. In Nicks Podcast sprachen die beiden einige Zeit später ganz offen über ihre gescheiterte Ehe. Die beiden mussten leider feststellen, dass ihre Beziehung zu bröckeln begann, als die Kameras nicht mehr in ihrer Nähe waren. Sie versuchten zwar noch, ihre Liebe zu retten, doch nach einem Jahr war dann Schluss. Heute sind die beiden laut eigener Aussage gut miteinander befreundet. Dass sie irgendwann doch noch nochmal zueinander finden, ist also nicht ausgeschlossen.

6. Alexa & Brennon

Zwischen Alexa und Brennon hat es von Anfang an gefunkt. Daher war es auch keine Überraschung, als sie sich am Ende von Staffel drei das Ja-Wort gaben. Bis heute sind die beiden glücklich verheiratet. Vor wenigen Tagen postete Alexa ein Bild von sich und Brennon. „Du bist das Beste, das mir je passiert ist“, schreibt der Reality-Star dazu.

7. Colleen & Matt

Ein bisschen mehr Liebesdrama gab es bei Colleen und Matt in Staffel drei. Bis zuletzt war man sich nicht sicher, ob die beiden heiraten oder sich trennen würden. Dann die große Überraschung: beide sagten „Ja“! Doch sie stürzten sich nicht sofort in ein gemeinsames Eheleben, sondern ließen die Dinge ruhig angehen und lebten vorerst sogar in getrennten Wohnungen. Vielleicht ist das ja das Geheimnis, damit die Ehen der Show länger halten. Denn erst im Mai 2023 entschieden sich Colleen und Matt, gemeinsam in ein Haus zu ziehen. „Schatz, ich bin zuhause“, so Colleen stolz zu einem Bild auf Instagram.

8. Zack & Bliss

Staffel vier hatte es in sich! In kaum einer anderen Season gab es so viel Drama. Zack war eigentlich mit einer anderen Kandidatin verlobt (Irina), doch zwischen den beiden funkte es überhaupt nicht. Im Gegenteil, Irina ließ ihren Verlobten permanent wissen, was sie von ihm hielt – nämlich absolut gar nichts. Glücklicherweise schwirrte Kandidatin Bliss noch immer in Zacks Kopf umher. Also nahm er allen Mut zusammen und suchte den Kontakt. Und siehe da: die beiden gaben sich schließlich das Ja-Wort und sind auch heute noch happy. „Ich liebe unsere Geschichte und würde sie um nichts auf der Welt verändern wollen“, so Bliss auf Instagram.

9. Chelsea & Kwame

Auch wenn es zwischen Chelsea und Kwame während der vierten Staffel immer wieder gekracht hat, scheinen die beiden ihre Konflikte mittlerweile aus dem Weg geräumt zu haben. Denn die beiden wirken – zumindest auf ihren Insta-Accounts – ziemlich happy und in love! „Ich bin so froh, meine Ehefrau in diesem Experiment gefunden zu haben“, schreibt Kwame zu einem Posting. „Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich heute wäre, wenn einer von uns die Gelegenheit nicht ergriffen hätte, uns kennenzulernen“. Aww!

10. Tiffany & Brett

Das Power-Couple schlechthin! Tiffany und Brett haben sich in Staffel vier gefunden und sämtliche Publikums-Herzen erobert. Seither werden sie von zahlreichen Fans gefeiert. Bis heute sind sie glücklich miteinander verheiratet. „Ich werde immer dich wählen“, so Tiffany in einem romantischen Insta-Posting.