Es liegt definitiv Liebe in der Luft! Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die fünfte Staffel der beliebten Netflix-Serie „Love Is Blind“, die bald verfügbar ist. Ein ausführlicher Trailer verrät bereits jetzt: Es wird romantisch, leidenschaftlich und ziemlich dramatisch!

Ab 22. September sind die neuen Folgen verfügbar.

Trailer von „Love Is Blind“ zeigt große Liebesdramen

Die wohl spektakulärste Kuppel-Show aller Zeiten geht in die nächste Runde. „Love Is Blind“ kehrt mit einer fünften Staffel zurück und verspricht, intensiver denn je zu sein! Denn neben wild-romantischen Gesprächen und Momenten, in denen sich Menschen ineinander verlieben, ohne sich auch nur ein einziges Mal gesehen zu haben, warten auch zahlreiche Konflikte.

Denn nachdem in diesem großen Sozial-Experiment alles im Zeitraffer abläuft, vergeht auch die Honeymoon-Phase relativ schnell und die Kandidat:innen werden von grauen Alltagsproblemen eingeholt. Doch auch die Familien der Paare wollen hier ein Wörtchen mitreden und sorgen ebenfalls für ganz schön Trouble.

„Liebe will First Class fliegen“

Die ersten großen Liebesdramen spielen sich bereits in den Pods ab, in denen sich die Kandidat:innen miteinander unterhalten. Der Trailer zeigt eine der Frauen, die weinend an der Wand zusammen bricht. Dann hört man jemanden sagen: „Wenn du jemanden liebst, dann gehst du nicht einfach, ohne etwas zu sagen“. Andere haben Angst davor, erneut verletzt zu werden, zu viele Red Flags in ihren zukünftigen Partner:innen zu sehen und sich verwundbar zu machen.

Dazu kommen noch einige geschickt eingefädelte Intrigen, die das Liebesglück einiger Paare auf die Probe stellen. Oder Alltagsfragen, über die man sich als verheiratetes Paar einfach Gedanken machen muss: Wie sieht es mit Ersparnissen, Ausgaben und Einkommen aus? Auch das sorgt bei einem Couple für Krisenstimmung.

Wenn sich dann auch noch die Familie einmischt, ist das Drama perfekt. Der Vater von jemandem sagt etwa: „Manchmal will Liebe nun mal First Class fliegen“ und scheint damit jemanden mächtig zu beleidigen. Wir sind gespannt, wenn es ab 22. September wieder heißt: „Macht Liebe blind?“.

Nick und Vanessa Lachey sollen gehen, wünschen sich Fans

Während sich viele Fans auf Staffel fünf der Serie freuen, stellen sich andere nur eine Frage: Wieso sind Nick und Vanessa Lachey immer noch mit dabei? Die beiden Moderatoren, ein ebenfalls verheiratetes Paar, haben in den letzten Staffeln den Unmut der Zuschauer:innen auf sich gezogen. Der Grund: Sie seien unprofessionell, gemein und würden sich selbst ständig in unangenehm in Szene setzen, so die Vorwürfe.

Zudem sollen die beiden Hosts mit ihren fiesen Interviewfragen immer wieder Drama provoziert haben, wo eigentlich gar keines zu finden war. In der Reunion-Show von Staffel vier etwa, fragte Vanessa Lachey jedes einzelne Pärchen, ob es bereits an der Babyplanung dran sei. Zudem behauptete sie, eine Beziehung sei erst durch gemeinsame Kinder richtig gut. Dieses Verhalten stieß vielen Zuschauer:innen bitter auf. Vanessa sei wie besessen von dem Kinder-Thema und würde nicht drauf achten, dass viele keine Kinder bekommen wollen oder können. Selbst die Aussage von Kandidat Brett, dass Vanessa mit ihren Baby-Fragen ziemlichen Druck ausüben würde, ließ die Moderatorin kalt.

„Vanessa Lachey ist so toxisch“

Die Wut der Fans ist mittlerweile sogar so groß, dass sie fordern, die beiden Moderatoren endlich auszutauschen. Vor allem Vanessa ist in der Beliebtheits-Skala massiv nach unten gerasselt. „Ich hasse Vanessa wirklich dafür, dass sie diese Paare bei dieser Reunion ständig unter diesen Baby-Druck setzt“, schreibt etwa eine Userin auf Twitter. „Wir schreiben das Jahr 2023. Hört verdammt noch mal auf, die Leute zu fragen, wann sie ein Baby bekommen“.

Vannessa Lashay o toxic tbh. She was hellbent on stirring up drama during the renuion, she didn’t ask the right questions and she was definitely out to get the men#LoveIsBlindLIVE #LOVEISBLINDreunion — Marshmallow (@_ausimasego) April 18, 2023

Auch ein weiter Fan beschwert sich über das Verhalten der Moderatorin: „Vanessa Lachey ist toxisch, um ehrlich zu sein. Sie war wild entschlossen, während der Reunion ein Drama anzuzetteln, sie hat nicht die richtigen Fragen gestellt und sie war definitiv darauf aus, die Männer dranzukriegen“. Lachey habe das Wiedersehen unerträglich gemacht. Und auch unter dem neu veröffentlichten Trailer zu Staffel fünf sammeln sich bereits unzählige Kommentare, die alle eines aussagen: die Lacheys sollen ausgetauscht werden!

Auch für ein würdiges Nachfolger-Ehepaar haben die User:innen bereits eine klare Vorstellung. Das „Love Is Blind“-Traumpaar der ersten Staffel : Cameron und Lauren! Die beiden sind bereits seit 2018 glücklich miteinander verheiratet. Ob sie in diese Fußstapfen treten würden?