So schön das Reisen in ferne Länder auch ist, kämpft man danach einfach immer mit einem lästigen Jetlag, der richtig auf die Substanz gehen kann. Wenn es doch nur ein Wundermittel dafür gäbe! Laut Forschern gibt es das.

Denn in einer neuen Studie fand man heraus, dass man alleine durch die Ernährung einen Jetlag verhindern kann.

Körper verträgt Reisen in den Osten und Westen schlechter

Die innere Uhr kann uns manchmal ziemliche Probleme bereiten. Denn sobald sie aus dem Gleichgewicht ist, haben wir mit Schlafproblemen, Verdauungsschwierigkeiten und anderen Wehwehchen zu kämpfen. Da reicht oft schon die eine Stunde Zeitumstellung im Sommer und im Herbst, an der wir gefühlt ewig zu nagen haben. Also kann man sich vorstellen, womit man zu tun hat, wenn man öfter mal in ferne Länder reist, in denen eine vollkommen andere Zeitzone herrscht.

Funfact: Unsere Chronobiologie reagiert weitaus sensibler, wenn wir in Richtung Osten oder Westen fliegen, als etwa in den Süden. Das liegt daran, dass, wenn es dort Tag wird, in unserer Heimat tiefste Nacht herrscht – aus europäischer Sicht. Plant man also eine Reise in die USA, Südamerika oder in die andere Richtung nach Asien, dann kann man sich schon mal auf einen gewaltigen Jetlag einstellen.

Mit der richtigen Ernährung kann man einen Jetlag verhindern

Um den Jetlag schließlich zu verhindern, haben viele ihre eigenen Tricks. Den Schlaf hinauszögern, viel Sport, Melatonin usw. Doch eine Forschungsgruppe aus den USA könnte jetzt die perfekte Lösung für alle gefunden haben. Denn laut einer neuen Studie, veröffentlicht im Fachjournal Chaos, kann die richtige Ernährung sehr gut dabei helfen, den Jetlag zu überwinden.

Das Wichtigste: „Eine größere Mahlzeit am frühen Morgen in der neuen Zeitzone kann helfen, den Jetlag zu überwinden“, erklärt Studienautorin Yitong Huang von der Northwestern University in Evanston und Chicago. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass sich der Körper viel Energie von Nahrung holt. Die führt wiederum dazu, dass wir nicht so schnell müde werden und den Tag trotz Jetlag besser überstehen.

Ermüdende und proteinreiche Mahlzeiten

Aber: Wer seine Mahlzeiten ständig auf später verschiebt oder in der Nacht isst, der könnte den Jetlag begünstigen, anstatt ihn loszuwerden. Denn das Essen zu immer unterschiedlichen Uhrzeiten, verschiebt die inneren Uhren, die laut Forschern auch „zirkadiane Uhren“ genannt werden. Diese sind dafür da, die Tagesrhythmussysteme im Körper zu steuern. Sind sie aus dem Gleichgewicht, dann ist es der Rest des Körpers auch und wir benötigen umso länger, um uns von einem Jetlag zu erholen.

Laut Chronobiolog:innen kann man seinen Körper außerdem austricksen. Ermüdenden Gerichte, also jene, die sehr kohlenhydrathaltig sind oder aktivierende Mahlzeiten, die viel Protein enthalten, können Schlaf- und Wachrhythmus steuern. Denn je nachdem kann man für eine Unterstützung zum besseren Einschlafen oder Wachbleiben sorgen.

Wenn ihr also das nächste Mal eine Fernreise macht, dann merkt euch einfach folgende Gerichte, die euch neben einem reichhaltigen Frühstück von einem Jetlag schützen könnten.

Lebensmittel, die ermüden:

Weißmehl (Weißbrot, Toast, Pizza, Pasta)

Avocado

Frittiertes Essen

Frucht Smoothies

Hülsenfrüchte

Lebensmittel, die aktivieren: