Mit „Who The Hell Is Edgar“ schafften Teya & Salena im Frühjahr 2023 einen richtigen Ohrwurm – und bekamen beim Eurovision Song Contest jede Menge positives Feedback. Dass sie danach als Duo weitermachen, stand dennoch nicht immer fest.

Warum sie jetzt doch eine zweite Single veröffentlichen, haben uns die beiden im Interview verraten.

Teya & Salena sprechen über ESC-Hype

Für Österreich gab es beim ESC seit dem Sieg 2014 nicht gerade viel Anlass zu feiern. Eine Teilnahme im Finale war die große Ausnahme und so einen richtigen Hype rund um die Teilnehmer:innen-Songs gab es auch längere Zeit nicht mehr. Bis dann das Duo Teya & Salena in den Wettbewerb eintraten. Denn mit dem Song „Who The Hell Is Edgar“ schafften sie nicht nur eine klare Message über die geringe Bezahlung durch Streaming, sondern auch einen richtigen Ohrwurm mit Hitpotential. Und im Finale des ESC belegten sie ganz nebenbei auch noch den 15. Platz!

Ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest hat mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube und Soundbites aus dem Song dominierten wochenlang die unterschiedlichsten TikTok-Feeds. Dass die beiden einen so großen Erfolg feiern dürfen, hat sie selbst auch überrascht. „Wir haben nicht erwartet, dass wir zu zweit so gut bei den Fans ankommen und so eine Community aufbauen“, erzählt Teya. Und auch Salena war von dem Feedback positiv überrascht. „Wenn du bei so einer großen Show mitmachst, denkst du, du musst dich in alle möglichen Winkel biegen, damit du reinpasst. Wir mussten gar nichts tun außer wir selbst sein. Und dieser Zuspruch ist das Schönste, was wir bekommen haben“, betont sie.

Neue Single „Bye Bye Bye“

Dass es nach der ESC-Zeit aber als Duo weitergeht, war für die beiden nicht von Anfang an klar. „Es gab nie den Moment, wo wir gesagt haben: jetzt machen wir die nächste Single“, erzählt Teya im Interview mit „miss“. „Es wurde schon mehrmals angesprochen und gefragt ‚Habt ihr vor, noch etwas zu releasen. Aber wir haben gesagt, dass wir es auf uns zukommen lassen“, ergänzt Salena. Doch ganz spontan, hat es sich dann doch ergeben.

Bei der Arbeit an einem Song fiel Teya nämlich auf, dass der Vibe ganz gut zu ihrer ESC-Partnerin passen würde. „Dann habe ich den Text noch ein bisschen umgeschrieben, damit es auch zu unserer Message passt und dann haben wir das zu zweit gemacht“, erzählt sie. Das Ergebnis: Mit „Bye Bye Bye“ feiern die beiden gerade ihren neuen Release. Ein Song, in dem die beiden sich verabschieden; jedoch nicht von ihrer Zeit als Duo. „Die Message soll sein: Danke für die Zeit bei Eurovision und jetzt machen wir ein neues Kapitel auf.“

Missverständnis als Musikvideo-Inspiration

Auch visuell hat „Bye Bye Bye“ nichts mit einem traurigen Abschied zu tun. In dem Video tanzen die beiden auf einem Kindergeburtstag; und zwar im Bienen- und Marienkäfer-Kostüm. Ein ziemlich außergewöhnlicher Look, der auf ein kleines Hoppala zurückzuführen ist, wie Salena erzählt. Denn bei einem Auftritt vor dem ESC wurde dem Duo gesagt, sie sollten in Biedermeier-Kostümen auftreten. Eine Anforderung, die Teya jedoch falsch verstand. „Teya hat ganz komisch reagiert und gesagt ‚ich weiß nicht!“, erzählt Salena.

Bei einem zweiten Meeting sprach Teya die Situation dann konkret an. „Ich habe dann gesagt ‚Ich weiß, unser Ding ist, dass wir uns nicht zu ernst nehmen aber das geht schon zu weit.‘ Und sie meinten dann: ‚Was meinst du‘ und ich habe gesagt ‚Naja Biene Maja Kostüme.'“ Teya hatte die Kostümwahl missverstanden. Als das Duo das dann in einem Interview erzählt, sind die Fans begeistert – und gestalten eifrig Bienen-Memes. „Ich habe nur noch dich als Biene gesehen – und zwar überall“, lacht Salena. Eben diesen Insider-Joke in der Fan-Community wollten die beiden jetzt in ihrer Single aufgreifen.

Doch für das Biene Maja Kostüm konnte man Teya dann dennoch nicht begeistern, scherzt die 23-Jährige. Tatsächlich war es eher die Farbkombi schwarz-rot, die ihr einfach mehr zusagte.

Wie sieht die Zukunft von Teya & Salena aus?

Ob es nach der zweiten Single aber auch eine dritte geben wird, steht derzeit noch in den Sternen, betonen die beiden. Denn wie schon bei „Bye Bye Bye“ wollen sie sich keinen Druck machen, weiterhin als Duo aufzutreten. „Wir lassen alles extrem spontan auf uns zukommen. Wenn jetzt wieder ein Song aufpoppt, bei dem es passt oder den wir gemeinsam releasen wollen, dann machen wir das auch. Und wenn wir nicht wollen, dann nicht“, erklärt Salena. „Es ist nichts geplant!“ Im Interview enthüllt Teya aber, dass es theoretisch schon einen Anwärter für Single Nummer drei gäbe; ob sie ihn aber wirklich aufnehmen wollen, wissen sie noch nicht.

Auch eine weitere Teilnahme beim ESC ist für sie noch nicht klar. Teya will aber auf jeden Fall als Songwriterin hinter den Kulissen weiterhin am Eurovision Song Contest beteiligt sein. Salena betont gegenüber „miss“, dass sie gerne noch einmal auf der großen ESC-Bühne singen möchte. „Ich lasse mir von dir einen Song schreiben und dann gehe ich noch einmal hin“, sagt sie zu Teya. Für die Fans bleibt also weiterhin die Hoffnung auf eine weitere Teya & Salena Collab!