Vergesst Barbie-Pink und unser All-Time-Favorite Schwarz. Denn ab sofort ist eine Trendfarbe an der Reihe, die dafür bekannt ist, Herbst-Vibes zu versprühen: Schokoladenbraun! Wir zeigen euch, wie ihr den facettenreichen Farbton am besten stylt.

Denn sowohl warme, helle Brauntöne, bis hin zu dunklen, kräftigen Nuancen sind gerade absolut angesagt.

Darum lieben wir die Trendfarbe Braun

Während sich die Blätter langsam verfärben, tauschen wir schweren Herzens unsere leichte Sommerkleidung gegen cozy Herbst-Pieces. Was die Sache um EINIGES einfacher macht: die neue, herbstliche Trendfarbe Schokoladenbraun. Das Tolle daran: Nachdem das Farbspektrum von Schokosorten relativ breit gefächert ist, können wir uns hier so richtig austoben. Wer lieber auf helleres Braun setzt, ist genauso im Trend, wie jene, die gerne dunkle und kräftige Farben tragen.

Worte wie Mocha-Mousse, Hot Fudge und Macchiato sprechen euch an? Dann ist der Farbtrend genau das Richtige für euch. Dazu gilt: Das facettenreiche Schokoladenbraun ist elegant, zeitlos und je nach Styling auch super lässig. Durch die Wärme, die die Farbe ausstrahlt, hat man zudem direkt einen cozy Look, der nur so nach Herbst schreit und vor allem Minimalist:innen anspricht.

Am besten wirkt die Trendfarbe im Monochrom-Look; also von Kopf bis Fuß in Braun gekleidet. Wer möchte, kann sie aber auch zu Gelb, Violett, dunklem Blau und Cremetönen kombinieren.

So stylen wir schokoladenbraune Pieces

Instagram und Co sind gerade voll mit Outfit-Inspos in Braun-Tönen. Ob Supermodels wie Elsa Hosk, Megastars wie Hailey Bieber oder Influencerinnen – an Schokoladenbraun kommen wir definitiv nicht mehr vorbei. Die schönsten Looks zum Nachstylen haben wir hier für euch gesammelt!

1. Mix and Match

Wer Model Elsa Hosk zum Vorbild nimmt, der baut einfach sämtliche existierende Braunschattierungen in sein Outfit ein. Selbst Sonnenbrille, Lippenstift und Slipper passen bei der 34-Jährige zum Farbschema.

Produkte zum Nachstylen:

2. Monochrom

Cozyness Overload! Die finnische Influencerin Marianna Mäkäle beweist, dass sich ein warmer Braunton im Monochrom-Look samt Strick perfekt kombinieren lässt und ultra-stylisch wirkt.

Produkte zum Nachstylen:

3. Hell und Dunkel

Wer sich nicht zwischen hellerem und dunklerem Braun entscheiden kann – kein Problem! Dann kombiniert ihr beide Farbtöne einfach miteinander. Mit dem passenden Make-up à la Hailey Bieber seid ihr sowas von Fall-ready!

Produkte zum Nachstylen:

4. Als Highlights

Auch als Akzent passt die Trendfarbe Schokoladenbraun perfekt zu so ziemlich jedem Outfit. Durch die Unaufdringlichkeit der schlichten Farbe schmiegen sich Taschen, Jacken und Schuhe dem Rest des Looks an, sorgen aber dennoch für ein stylisches und edles Highlight. Influencerin Tamara Kalinic zeigt, wie’s geht!

Produkte zum Nachstylen: